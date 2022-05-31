Это может случиться с каждым: Названы три самых опасных для здоровья инструмента на даче

Перед тем, как пользоваться лестницей, обязательно проверьте, в каком она состоянии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ОПАСНОСТЬ № 1: ЛЕСТНИЦА

В разгар дачного сезона к врачам чаще попадают пациенты с травмами, полученными на приусадебных участках. На основе многолетних наблюдений медики «вычислили» топ-3 самых опасных инструмента, из-за которых чаще всего страдает здоровье владельцев 6-ти соток. Об этом рассказал врач-травматолог НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, эксперт телеканала «Доктор» Сергей Кейлин.

- В числе первых по степени опасности - лестница, - говорит эксперт. - Она может быть неисправной, старой, с прогнившими ступеньками, плохо закрепленной. На нее можно не так полезть, упасть и получить травмы разной степени тяжести.

Перед тем, как пользоваться лестницей, обязательно проверьте, в каком она состоянии, призывает травматолог. Не прогнили ли ступеньки, нет ли неисправностей. Второй важный момент - надежно закрепить лестницу. «Лучше, если во время работы на ней вас будет страховать кто-то из домочадцев», - отмечает врач.

Врач-травматолог НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, эксперт телеканала «Доктор» Сергей Кейлин

БУДЬ В КУРСЕ

На что обратить внимание, если человек упал с лестницы?

- Была ли потеря сознания,

- сопровождается ли состояние тошнотой или рвотой,

- появились ли сразу после падения или через некоторое время после него сильные боли, особенно нарастающего характера,

- стали ли хуже двигаться руки или ноги,

- пропадает ли чувствительность в конечностях.

Все это признаки, что человек мог получить черепно-мозговую травму или травму спины, поясняет Сергей Кейлин. Не теряя времени, обращайтесь к врачу.

ОПАСНОСТИ № 2 И №3: «БОЛГАРКА» И ТОПОР

Вторая по степени опасности и частоте причинения вреда - электрическая циркулярная пила, которую в народе называют «болгаркой».

- Большинство людей работать с ней не умеют. Защиту не используют, диск слетает, пилу можно уронить на ноги – получается травма, - рассказывает врач Склифа.

Ну, и третий в топе «вредителей» - топор. «С ним тоже надо уметь аккуратно работать. Не так поставил палец, сильно размахнулся, не удержал в руках, плохо закреплено лезвие на топорище - травма», - приводит примеры Кейлин.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Фиксируем шею, переносим на «щите»

- Если человек упал с высоты, не нужно его тормошить или пытаться поднять, - предостерегает травматолог. - Надо аккуратно ощупать, понять, где-что болит. Расспросить о самочувствии, выяснить, есть ли признаки черепно-мозговой травмы или травмы спины (см. выше «Будь в курсе». - Ред.).

При их наличии позвоните в «Скорую» и опишите ситуацию диспетчеру для принятия решения о дальнейших действиях, рекомендуют врачи.

- До приезда «Скорой» желательно оставить пострадавшего в покое, не передвигать его - пусть лежит, как лежал, - говорит Сергей Кейлин. - Если человек упал в неприятное место - оказался в луже или в непосредственной опасности, допустим, от источника огня, то, конечно, понадобится его переместить. Делать это нужно правильно.

Ни в коем случае не перетаскивайте человека с подозрением на травму спины, особенно на травму шейного отдела позвоночника, на каких-то мягких подручных средствах, предупреждает врач. При таком способе перемещения спина прогибается, и это может ухудшить состояние. «Самое простое и разумное, что вы можете сделать - так называемый «щит» для переноски. Снимите входную дверь и переносите пострадавшего на ней», - советует травматолог.

Еще один важный момент.

- Нужно относиться к любому падению с высоты как к потенциальной травме шеи, даже если человек первоначально не жалуется на это, - поясняет Кейлин. - Шею важно зафиксировать. У медработников есть специальные приспособления - так называемые воротники или головодержатели. На даче вместо этого можно взять свитер, куртку, большой платок или плед. Скрутите валик и наложите импровизированный воротник так, чтобы он фиксировал подбородок.

КСТАТИ

Обезболивающие в большинстве случаев давать можно - кроме случаев, когда у пострадавшего есть подозрение на травму живота, отмечает врач. Также на область травмы можно положить какой-то холодный предмет.

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