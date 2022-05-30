Кровавое шоу для Зеленского: Украинская постановка с погранстолбом обернулась реальными жертвами

Ощущение, что украинцы рождены для превращения любой одержанной ими перемоги (победы) в зраду (измену, поражение), со временем превратилось в уверенность. Фото: REUTERS

Ощущение, что украинцы рождены для превращения любой одержанной ими перемоги (победы) в зраду (измену, поражение), со временем превратилось в уверенность. Помните их перемогу с установкой украинского пограничного столба на границе с Россией? Ту самую, которую одержали 13 украинцев с автоматами и в бронежилетах, что пригибаясь, вытащили какую-то пародию на пограничный столб длиной не более 180 сантиметров и бодро отрапортовали: "Пан президент, ваше приказание выполнено, сьогодня, 15-го квитня (на самом деле не апреля, а мая – прим. авт.) ваш приказ выполнен, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж у границы на разделительную полосу Украины с оккупантом. Мы дошли, пане президент, мы тут".

Они действительно дошли. То ли до российских пограничников, то ли до линии разделения с российскими войсками, но дошли. Зато вернулись не все. Из 13 участников постановочной акции четверо погибли при отходе с этого поля, еще трое стали "трехсотыми", то есть ранеными. Потому что попали под огонь с российской стороны. При бегстве пришлось бросить столб, который на самом деле оказался никаким не пограничным, а бутафорским. Как оказалось, столб 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны просто банально украл, то есть спер в одном из торговых центров Харькова для этой постановки.

Целыми и невредимыми из 13 участников "операции" вышли из той истории лишь шестеро. Зато доложили аж самому президенту!

А рассказал об этом не кто-нибудь, а уже бывший начальник управления Службы безопасности Украины Роман Дудин. Которого Зеленский уволил вчера при первом с начала российской спецоперации выезде из Киева.

- Я приехал, разобрался, уволил начальника Службы безопасности Украины области за то, что он не работал для защиты города с первых дней, а думал только о себе лично, - заявил в ходе совещаний в Харькове Зеленский и добавил, что правоохранительные органы разберутся с "мотивами такого поведения" Дудина.

Экс-начальник областного управления СБУ с таким решением не согласился. Еще несколько дней назад он хвалился, что его управлением были подготовлены многочисленные группы для "борьбы с агрессором", а тут его – бац! – за шкирку и пинком на улицу. Дудин потребовал от президента страны извинений за слова о его бездействии и опровержения высказанного им заявления.

- Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур, - заявил он и выразил готовность пройти проверку на полиграфе.

Но ничего похожего в ответ не дождался. И тогда решил обнародовать малую часть компромата, которого на этом посту он явно накопил изрядное количество. Про "актеров театра Зеленского", которые погибли и были ранены ради постановочного шоу с докладом начальнику.

- Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают и теряют четверых — 200 и троих — 300 за такой перформанс для президента, - написал Дудин. И пообещал. - Прекрасно понимаю всех заказчиков указанной истории, поэтому в отличие от надуманных обвинений буду добавлять видео и аудиофайлы относительно фигурантов вчерашней встречи. Каждое такое сообщение прошу считать заявлением о совершении преступления. Учитывая бывшую службу начальника полиции Харьковщины в ГБР (украинский аналог ФБР т- прим. авт.) и его связи в этой структуре, заявления прошу передавать НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. авт.).

Дудин даже уже очертил примерный круг фигурантов, по которым готов сливать компромат и на которых будет интересно посмотреть президенту (да и всем остальным): губернатор, "который признается, что не на что не влияет в регионе", начальник полиции, "готовый договариваться с оккупантом", и его заместитель, что "дает интервью в форме с краденой кепкой на голове", на коменданта гарнизона, на депутатов.

В общем, понятно, что начальник Харьковского областного управления СБУ времени даром на своем месте не терял. И компромата у него на всех вагон и маленькая тележка.

Что делать будете, Владимир Александрович? Есть только два варианта – или извиниться, опровергнуть и восстановить уволенного Дудина. Или (мы же говори о мягком, а не о жестком варианте, да?) не ограничиваться только увольнением, а и немедленно его задержать, арестовать и посадить.

Примечателен в этой истории еще один момент. В Киеве свое население считает таким убогим, с настолько зачаточным разумом, что просто слов, доклада или рассказа, по их мнению, украинцам не хватит. Им надо показать картинку, сопроводив ее комментарием, а еще лучше – докладом президенту. Любую чушь, но с картинкой, и после того все будет перемога.

А потом, конечно, зрада.

Но это же только для родственников убитых и раненых.