Валерий Кипелов поспорил с Юрием Шевчуком, что такое Родина

На днях Кипелов давал концерт в Новомосковске

Рок-музыкант Валерий Кипелов вступил в заочную полемику с коллегой из группы ДДТ Юрием Шевчуком, который отличился на концерте в Уфе, сравнив родную страну с нищей продавщицей картошки на вокзале (после чего был привлечен к административной ответственности по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

На днях Кипелов давал концерт в Новомосковске (Тульская область), и фрагменты выступления музыканта появились в соцсетях. Интересно, что рокер решил ответить коллеге Шевчуку.

— Для меня родина — это вы [Юрий Шевчук], это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский, — провозгласил со сцены артист, напомнив лидеру ДДТ, что такое Родина. — Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина.

Публика радостно аплодировала этому спичу, русские люди были рады слышать такие слова о великих соотечественниках, особенно в то время, когда представители творческой интеллигенции привыкли вторить обратное, согласно геополитической моде.

После выступления рокер поблагодарил слушателей и заявил, что «победа будет за нами». Эту реплику тоже встретили овациями.