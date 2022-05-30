Любовь Успенская после потасовки с соседкой заявила о шантаже: "Не дам ни копейки!"

Скандальное видео, на котором Любовь Успенская ругается с соседкой из-за напавшей на артистку собаки, сегодня стало достоянием публики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандальное видео, на котором Любовь Успенская ругается с соседкой из-за напавшей на артистку собаки, сегодня стало достоянием публики. На этих кадрах королева шансона не стесняется в выражениях, отчитывая женщину, требует прекратить съемку и грозится вызвать полицию. "Скандалистка", - тут же решили в соцсетях. Однако, у певицы своя правда.

- Второго мая я гуляла с дочерью Таней и йоркширским терьером Джюни в коттеджном поселке, где мы живем, - рассказала артистка в соцсетях, сразу предупредив, что не хотела выносить конфликт на публику, ведь сейчас у людей "проблемы покрепче, чем соседские разборки". - На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю неадекватно: устроила ссору, начала меня провоцировать.

По словам Успенской, сразу после потасовки она по совету своего адвоката Елены Сениной обратилась к врачу и в полицию, а также связалась с собственницей арендуемого дома. И уже тогда оппонентка развернула активные действия.

- Видимо, понимая, что я могу дать ход делу, владелица собак ничего другого не придумала, как обратиться к гражданину Добровинскому, который ранее был адвокатом, но лишился этого статуса из-за ситуации с Михаилом Ефремовым, - продолжила артистка. - Добровинский вчера мне написал: не хочу ли я решить этот вопрос мирно? О чем речь? Я разве не поступила мирно месяц назад, не дав хода инциденту? Чего от меня хотят, денег? Принципиально не дам ни копейки! За что?! Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу покусавших меня собак? Ни на какой шантаж и провокации я не поддамся! Зарубите себе на носу! Хотите хайповать на моем имени и зарабатывать на эфирах и интервью - вперед!

Между тем, как выяснилось, не только у Любови Успенской есть претензии к соседке, и уже даже возникал вопрос о ее выселении. В распоряжении kp.ru оказалась характеристика женщины по месту жительства, в которой черным по белому указано, что с сентября 2020 года на нее составлено три десятка актов о нарушении регламента и правил коттеджного поселка.

В распоряжении kp.ru оказалась характеристика на соседку Любови Успенской.

- 27 из них - это нарушения правил парковки. При наличии на участке гаража на два машиноместа и открытой площадки на два автомобиля, машина бросается на проезжей части, создавая препятствия для проезда остальным жителям. На замечания жителей, охраны и службы сервиса реакция всегда негативная, - сообщается в документе с пометкой, что последнее подобное нарушение было зафиксировано на днях - 27 мая. - Кроме того, в феврале 2022 года жительница своими действиями нарушила целостность дренажной канализации - разрушила и забетонировала трубу, которая являлась неотъемлемой частью инженерных коммуникаций поселка. В отношении же Любови Успенской за весь период проживания актов о нарушениях, а также жалоб жителей не фиксировалось.

Теперь певица будет доказывать свою правоту в суде, если, конечно, вторая сторона решится подать иск.

- У нас на руках есть все необходимые справки: у Любови Залмановны зафиксирована травма, а также подтверждено обращение в полицию. Но раскрывать свои доказательства мы пока не будем, - пояснила kp.ru адвокат певицы Елена Сенина.