20-летнюю балерину нашли мертвой в ванне: Серия загадочных смертей артистов балета продолжается

31 мая состоится прощание с 20-летней артисткой труппы «Классический балет» Касаткиной и Василева Алесей Лазаревой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

31 мая состоится прощание с 20-летней артисткой труппы «Классический балет» Касаткиной и Василева Алесей Лазаревой. Театралы в шоке: это уже третьи похороны в этом месяце: сперва Арина З. (имя изменено), потом Анатолий Соя, теперь Алеся Лазарева, что же происходит? Корреспонденты kp.ru пытались разобраться, что к чему.

ПЫТАЛАСЬ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ИДЕАЛУ

Арине З. (имя изменено) было 17 лет. Лучезарная, добрая девушка, обладательница прекрасного чувства юмора. Пела, танцевала, читала стихи. А еще была постоянной подписчицей группы об анорексии. 20 мая Арина погибла.

- У нее было обезвоживание и остановилось сердце, - рассказала корреспонденту kp.ru студентка того же хореографического училища, где училась Арина.

- А откуда проблемы с сердцем в таком возрасте? Она худела? У нее действительно были лишние килограммы? – удивляюсь я. Ведь на фотографиях в соцсетях – стройная эффектная красавица.

- У 70% артистов в нашей среде есть расстройство пищевого поведения. Насколько я знаю, Арина пила мочегонные препараты, пыталась довести себя до «идеала», хотя ей это было не нужно, конечно. Но когда начинаешь худеть, уже сложно контролировать происходящее, - признается одна из подруг.

Арина пела, танцевала, читала стихи

РЕБЕНОК ИНДИГО

29 мая стало известно о смерти еще одной юной танцовщицы. Алеся Лазарева - артистка труппы «Классический балет» Касаткиной и Василева, победителю международного конкурса «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, обладательница Приза Галины Улановой «За одухотворенность танца».

29 мая 20-летняя девушка потеряла сознание в ванной комнате. Ей вызвали «Скорую помощь», но спасти Лазареву не удалось. Сразу поползли слухи: Арина и Алеся – из одного круга, были лично знакомы. В подписках у девушки – группы «Сушка тела» и «40 кг». Предположительная причина смерти – сердце. Опять экстремальное похудение?

- Никакие препараты Алеся не принимала, - отрезал отец Алеси в разговоре с корреспондентом kp.ru. - Ждем заключения.

Знакомые девушки говорят, что на проблемы со здоровьем Алеся никогда не жаловалась. Более того, с ее образом жизни «болячки» бы дали знать о себе раньше.

- Про таких, как Алеся, говорят - ребенок индиго. Она с 10 лет стала выступать на пуантах, хотя обычно на них встают значительно позже, - вспоминает знакомая семьи Ирина Скрябина. – Еще она прекрасно играла на фортепиано, писала стихи. И являлась чемпионкой России по ушу.

Так может быть, девушка переоценила свои силы?

- Наверное, это возможно. Мы удивлялись ее нагрузкам, настойчивости, как уверенно она шла к цели. И откуда только силы брала, чтобы везде успевать? Она была очень разносторонней и поражала своей энергией жизни, - говорит подруга Алены – Анна

Анатолий Соя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ

24 мая погиб еще один артист - ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя. Ему было 22 года. Предположительно, произошел несчастный случай: Анатолий и его двоюродная сестра Мария отравились угарным газом. Что именно произошло и понесет ли кто-то за это ответственность, до сих пор неясно.

Анатолий Соя танцевал партию принца Зигфрида в «Лебедином озере», принц Дезире в «Спящей красавице», готовился выступать в роли Феба в спектакле «Эсмеральда» и Базиля в балете «Дон Кихот». Но этим планам не суждено было сбыться.

После гибели Анатолия и Марии уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Данные о каком-либо расследовании гибели Арины и Алеси пока нет.