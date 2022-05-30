О чем Эрдоган попросил Путина перед звонком Зеленскому

Эрдоган предложил Путину посредничество в переговорах Фото: REUTERS

Владимир Путин остается самым популярным политиком в мире. К длинной череде звонков от глав государств (в субботу как раз были Шольц с Макроном) присоединился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он связался с Кремлем, чтобы обсудить эвакуацию кораблей, застрявших в Николаеве и Одессе с самого начала спецоперации.

Правда, пресс-служба президента как всегда скупо поделилась деталями. Эрдоган пожаловался на минные поля, которые мешают судоходству. Путин в ответ пообещал «содействовать беспрепятственному транзиту».

В воскресенье, 29 мая, Анкара объявила, что глава Турции свяжется не только с Москвой, но и с Киевом. Видимо, еще и Зеленского попросят не мешать разминированию фарватера. Между прочим, в украинских портах застряли десятки турецких судов.

Судя по всему, корабли уже решено использовать для вывоза украинского зерна. Об этом вскользь упомянули в Кремле. «Это (наше содействие — Ред.) касается и вывоза зерновых из украинских портов», - сообщили в пресс-службе главы страны.

Но, как и объявлялось раньше, остается принципиальный вопрос с антироссийскими санкциями. Путин в который раз заявил, что удобрения и пшеница из нашей страны способны решить все проблемы «мирового рынка продовольствия». Только сначала надо снять экономические ограничения. Возможно, это условие касается и транзита украинского зерна.

В любом случае, пока политикам договориться не удается. Кремль которую неделю предлагает еду в обмен на отмену санкций, а Запад обвиняет Россию в грядущем глобальном голоде.

Турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган предложил Путину посредничество в переговорах. В Стамбуле могла бы пройти встреча представителей Москвы, Киева и ООН. Но пока это только идея.

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