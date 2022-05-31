Российские социальные сервисы признаны лучшими в Европе

Конкурс «За надлежащие практики для Европы 2022» организовала Международная организация социального страхования (МАСО). Соответственно, речь идет о проектах, связанных с социальным обеспечением - в первую очередь, для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Среди множества предложений - номинантов из разных стран независимое международное жюри отметило проекты российского Фонда социального страхования (ФСС РФ). Почетные грамоты присуждены за проекты:

- «Социальный навигатор: Мобильное приложение Фонда социального страхования Российской Федерации»;

- «Оформление поездок на лечение граждан с использованием электронных сертификатов Фонда социального страхования Российской Федерации»;

- «Персональный информационный навигатор для лиц, пострадавших на производстве».

Проект «Социальный навигатор» отмечен как наиболее выдающийся: за него присуждена почетная грамота с особым упоминанием.

СПРАВКА «КП»

«Социальный навигатор» это разработанный специалистами Фонда соцстраха суперсервис, по сути - гид по всем видам социальных услуг - мер господдержки, которые предоставляет гражданам ФСС. Мобильное приложение «Социальный навигатор» разработано для оперативного доступа к информации о деятельности и услугах Фонда. Общую справочную информацию можно получить без авторизации. Чтобы увидеть персонифицированную информацию обо всех взаимодействиях с ФСС, все свои пособия, запросы и обращения в ФСС, в Личном кабинете «Социального навигатора» необходимо авторизоваться, используя те же логин и пароль, что и для портала госуслуг. ФСС ведет постоянную работу по развитию и наполнению «Социального навигатора».