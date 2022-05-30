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Звезды30 мая 2022 18:25

Аллу Пугачеву втянули в некрасивый скандал

Примадонну никак не хотят оставить в покое
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию в феврале

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию в феврале

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева оказалась в центре скандала. На фасаде телецентра "Останкино" появилась бегущая строка, состоящая из нецензурных слов, обращенных к Алле Борисовне. Кто и зачем оставил послание матом жене Максима Галкина, неизвестно. Но поклонники 73-летней певицы требуют наказать злопыхателей.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут ..." - гласило послание на фасаде телецентра "Останкино". "Телевизионный центр «Останкино» не комментирует надпись об Алле Пугачевой на здании", - привел "СтарХит" заявление пресс-службы.

Поклонники 73-летней Примадонны возмущены до глубины души. "Да как так можно? Она же женщина!", "Что вам сделала Пугачева?","Отстаньте уже от Пугачевой", - обсуждают скандал пользователи соцсетей.

Отметим, что Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию в феврале. Звездное семейство находится в Израиле. Недавно Примадонна заверила, что приедет домой к 1 сентября, когда дети пойдут в школу. А вот Максим промолчал, но через несколько дней опубликовал афиши концерта в Австралии, который пройдет 2 сентября.

Кстати, ранее Григорий Лепс заявил, что артистка обязательно вернется в деревню Грязь. "Алла Борисовна - великая женщина и артистка. Скоро вернется на Родину, как и многие, будет работать и работать хорошо!" - сказал музыкант.

По мнению исполнителя, Примадонна не заслуживает критики в свой адрес. "Ставить ярлыки все мастера, но зачем это делать? И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону", - подчеркнул Лепс.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалАлла Пугачева: досье KP.RU