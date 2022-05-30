Сруб полярников разорили белые медведи

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

Шесть дней уже длится Большая Арктическая экспедиция. Под руководством известного полярника Матвея Шпаро семь московских школьников и спецкор «Комсомолки» Евгений Сазонов повторяют путь Семена Челюскина, который 280 лет назад открыл крайнюю северную точку Евразии.

Достигнуть цели экспедиция должна уже завтра, пройти остается около 10 км. А 30 мая путешественники прошли от мыса Папанина до мыса Щербина.

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

- Мы нашли сруб Ивана Дмитриевича Папанина. Еще в 80-е туристические группы заходили туда, и отмечались в журнале, который лежал внутри, описывая в нем свой путь. Но, к сожалению, ни журнала, ни каких-либо других артефактов мы уже не нашли, - рассказывает Евгений Сазонов в своих радиодневниках, записанных специально для «Радио «Комсомольская правда» (97,2FM). - К сожалению, домик полностью занесен изнутри снегом, дверь была выбита. Тут, видимо, постарались белые медведи.

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

К концу дня, когда члены экспедиции достигли мыса Щербина, то увидели там нечто, похожее на маяк.

- Похожую деревянную конструкцию мы видели на мысе Прончищева (подробнее об этом читайте тут), только здесь этот маяк, похоже, не только светит, но еще и является радиомаяком, - предполагает Евгений Сазонов. – А затем мы обнаружили пирамиду из камней. Пока у нас нет информации о том, кто ее сделал. Обычно их оставляют полярные путешественники, чтобы отметить, что в этом месте они были и работали.

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

Уже завтра, 1 июня экспедиция должна достигнуть конечной точки – мыса Челюскин. Там они встретятся со второй частью экспедиции: все шесть дней на полярной станции, расположенной на мысе, работают еще семь московских школьников – они делают опыты и изучают мир Арктики.

Об успехах Большой Арктической экспедиции вы можете узнавать первыми на «Радио «Комсомольская правда» (97,2FM), следите за нашими анонсами!