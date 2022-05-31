Что происходит с сестрами Хачатурян в ожидании суда: Не могут общаться друг с другом, но сильно скучают

У Михаила Хачатуряна было расстройство сексуального влечения в сторону педофилии Фото: из семейного архива

Похоже, дело сестер Хачатурян, которое тянется вот уже почти четыре года, в ближайшее время все-таки выйдет на финишную прямую. Расследование завершено.

Напомним:

- 27 июля 2018 года в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы нашли тело мужчины. 57-летний Михаил Хачатурян получил больше десятка ударов ножом и истек кровью, пытаясь вызвать лифт.

- Мужчина жил на той же лестничной клетке. В квартире находились трое его дочерей-погодок (самой младшей на тот момент было 17 лет, самой старшей - 19). Девушки признались, что отца убили они.

- Поначалу сестры заявили, что защищались. Позже сказали, что в момент нападения отец спал. Мотивы? По словам девушек, Михаил Хачатурян на протяжении многих лет бил их, унижал и домогался.

- Вскоре всплыли «особенности» странной семьи Хачатурян. Мать девочек Аурелию Дундук мужчина за несколько лет до этого выгнал из дома. Следом вытолкал и старшего сына.

- Защита девушек настаивает, что сестры Хачатурян, убивая отца, находились в состоянии самообороны. Пожаловаться было некому - все родственники считали, что отец-деспот своими действиями просто «не дает девочкам распуститься».

Михаил Хачатурян получил больше десятка ударов ножом и истек кровью, пытаясь вызвать лифт Фото: из семейного архива

БЫЛИ УБИЙЦАМИ, СТАЛИ ПОТЕРПЕВШИМИ?

Несмотря на большую волну в прессе и митинги в защиту девушек, сестрам Хачатурян предъявили обвинение по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору» (до 20 лет колонии).

Судебный процесс начался в августе 2020 года. Однако после нескольких заседаний был приостановлен.

- После того, как Следственный комитет завел уголовное дело посмертно против самого Михаила Хачатуряна, судья приняла решение приостановить процесс до решения вопроса по Михаилу, - объяснил «КП» адвокат Ангелины Хачатурян (средней сестры) Алексей Паршин. - Это было еще в марте 2021 года. И с тех пор мы ждем.

Для защитников Михаила Хачатуряна новость о возбуждении на него, убитого, уголовного дела стала настоящим шоком. А этих самых защитников тоже было немало! Например, во время процесса над сестрами «болельщики» с двух сторон периодически сталкивались на крылечке Бутырского суда - к радости репортеров с камерами, которых в зал из-за пандемии не пускали. В уголовном деле, фигурантом которого стал Хачатурян-старший, были указаны три статьи: «насильственные действия сексуального характера», «принуждение к действиям сексуального характера», «истязание». Помимо всего прочего это фактически означало, что девушки - Крестина, Ангелина и Мария - признаются п

Следственный комитет завершил расследование по делу сестер Хачатурян Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

отерпевшими. Но официально этого пока никто не подтвердил.

«ПРИКАЗАЛ РАЗДЕТЬСЯ И ЛЕЧЬ РЯДОМ С НИМ»

- Следователь назначил по делу несколько экспертиз. В том числе посмертную судебно-психиатрическую экспертизу Михаилу Хачатуряну, - рассказывает источник в следствии.

- Как можно провести такую экспертизу, если человек уже умер?

- В первую очередь на основании опроса нескольких десятков свидетелей. Не только дочерей убитого, но и других родственников, друзей, соседей и вообще людей, которые так или иначе пересекались с Михаилом, в том числе медработников из стационара, где он лежал за пару лет до гибели. Второй важный источник информации - переписки из его телефона, которые он вел не только с детьми, но и другими.

По словам источника, в одной из экспертиз специалисты прямо указали, что у Михаила Хачатуряна было расстройство сексуального влечения в сторону педофилии.

Впрочем, об «странностях» папы девушки рассказывали следователям еще в 2018-м, после задержания.

- В уголовном деле есть показания Крестины. Она вспоминала, как в 2016 году Михаил с девушками поехал на отдых в Адлер, - продолжает источник. - Отец зашел в комнату к Крестине, приказал раздеться и лечь рядом с ним. Девушка плакала и просила ее отпустить. С ее слов Михаил начал целовать дочь в губы. Она вырвалась, вытащила из его сумки какие-то таблетки и наглоталась их. Хачатурян вызвал скорую помощь. Врачи промывали девушке желудок, а отец заявил им, что дочь просто перепутала лекарства…

Мать девочек Аурелию Дундук мужчина за несколько лет до этого выгнал из дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время нынешнего расследования всплыла еще одна «шалость» Михаила Хачатуряна. Подтвержден «факт распространения порнографического материала с участием его дочерей». Кому отправил через мессенджер это видео покойный мужчина, пока не сообщается. Ранее, напомним, девушки говорили, что папа отсылал их несовершеннолетним подругам ролики сексуального содержания.

- То есть обвинение Михаилу Хачатуряну ужесточили еще одной статьей, - резюмировал наш источник.

Адвокаты двух сторон изучают материалы. После этого уголовное дело должно направиться в Бутырский суд Москвы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«После такого они не могут нормально общаться с мужчинами»

После задержания сестры Хачатурян какое-то время провели в СИЗО, однако затем им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Это означало, что они должны находиться по разным адресам, им запрещено общаться между собой и пользоваться гаджетами. С матерью все это время живет только младшая дочь, Мария, однако с остальными Аурелии Дундук все же разрешили видеться. Как девушки живут эти четыре года?

Об этом kp.ru рассказал близкий к семье источник.

- Вот уже почти четыре года девочки не имеют возможности общаться друг с другом. Хотя они очень сильно скучают. Все это время, когда их третировал отец, они были друг другу самыми близкими людьми.

Михаила Хачатуряна, убитого дочерями, посмертно признали педофилом Фото: из семейного архива

- Где они сейчас живут?

- Мария с мамой - на съемной квартире. Остальным девочкам предоставили жилплощадь знакомые семьи, добрые люди - в ближнем Подмосковье.

- Кто-то из девочек учится?

- Пока нет. Не до того. Все это время над ними довлеет вероятность, что они реально могут попасть в колонию. И надолго. В таком настроении сложно заставить себя учиться, строить какие-то большие планы на будущее. Конечно, с сестрами, особенно с Марией, работали психологи, но ситуация все равно давит.

- На что они живут?

- Все трое подрабатывают. Потому что тех денег, что зарабатывает мама, конечно, не хватает. Есть несколько добрых людей, кто поддерживает семью материально, но деньги все равно нужны. Я не могу рассказать, кем конкретно работают девочки. Был случай, когда Ангелина устроилась в магазин. И ее начали узнавать покупатели. Знаете, не все люди в этой ситуации на стороне сестер, поэтому девушки вынуждены искать «непубличную» работу. Она тоже связана с торговлей, но не с фасадной частью, так скажем.

- Никто из них замуж, случайно, не вышел?

- После того, что они пережили, живя с отцом, они не могут нормально общаться с мужчинами. У одной из девочек есть некие романтические взаимные симпатии с одним молодым человеком. Но пока несерьезно. Отношениями это назвать сложно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Могут ли сестры вернуться к матери?

- Завершение расследования может быть поводом для изменения меры пресечения девушкам, - считает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Все следственные действия прошли, все показания давным-давно взяты. Не понимаю, зачем нужно четвертый год держать сестер порознь. Пусть они живут вместе, с мамой! Я считаю, что следствие вполне могло бы изменить меру пресечения. Например, на подписку о невыезде. Тем более, что фактически результаты расследования доказывают, что девушки все это время говорили правду о том, как с ними обращался отец и что он с ними делал.