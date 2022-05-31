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Происшествия31 мая 2022 4:01

Что происходит с сестрами Хачатурян в ожидании суда: Не могут общаться друг с другом, но сильно скучают

Следственный комитет завершил расследование по делу сестер Хачатурян. Михаила Хачатуряна, убитого дочерями, посмертно признали педофилом
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
У Михаила Хачатуряна было расстройство сексуального влечения в сторону педофилии

У Михаила Хачатуряна было расстройство сексуального влечения в сторону педофилии

Фото: из семейного архива

Похоже, дело сестер Хачатурян, которое тянется вот уже почти четыре года, в ближайшее время все-таки выйдет на финишную прямую. Расследование завершено.

Напомним:

- 27 июля 2018 года в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы нашли тело мужчины. 57-летний Михаил Хачатурян получил больше десятка ударов ножом и истек кровью, пытаясь вызвать лифт.

- Мужчина жил на той же лестничной клетке. В квартире находились трое его дочерей-погодок (самой младшей на тот момент было 17 лет, самой старшей - 19). Девушки признались, что отца убили они.

- Поначалу сестры заявили, что защищались. Позже сказали, что в момент нападения отец спал. Мотивы? По словам девушек, Михаил Хачатурян на протяжении многих лет бил их, унижал и домогался.

- Вскоре всплыли «особенности» странной семьи Хачатурян. Мать девочек Аурелию Дундук мужчина за несколько лет до этого выгнал из дома. Следом вытолкал и старшего сына.

- Защита девушек настаивает, что сестры Хачатурян, убивая отца, находились в состоянии самообороны. Пожаловаться было некому - все родственники считали, что отец-деспот своими действиями просто «не дает девочкам распуститься».

Михаил Хачатурян получил больше десятка ударов ножом и истек кровью, пытаясь вызвать лифт

Михаил Хачатурян получил больше десятка ударов ножом и истек кровью, пытаясь вызвать лифт

Фото: из семейного архива

БЫЛИ УБИЙЦАМИ, СТАЛИ ПОТЕРПЕВШИМИ?

Несмотря на большую волну в прессе и митинги в защиту девушек, сестрам Хачатурян предъявили обвинение по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору» (до 20 лет колонии).

Судебный процесс начался в августе 2020 года. Однако после нескольких заседаний был приостановлен.

- После того, как Следственный комитет завел уголовное дело посмертно против самого Михаила Хачатуряна, судья приняла решение приостановить процесс до решения вопроса по Михаилу, - объяснил «КП» адвокат Ангелины Хачатурян (средней сестры) Алексей Паршин. - Это было еще в марте 2021 года. И с тех пор мы ждем.

Для защитников Михаила Хачатуряна новость о возбуждении на него, убитого, уголовного дела стала настоящим шоком. А этих самых защитников тоже было немало! Например, во время процесса над сестрами «болельщики» с двух сторон периодически сталкивались на крылечке Бутырского суда - к радости репортеров с камерами, которых в зал из-за пандемии не пускали. В уголовном деле, фигурантом которого стал Хачатурян-старший, были указаны три статьи: «насильственные действия сексуального характера», «принуждение к действиям сексуального характера», «истязание». Помимо всего прочего это фактически означало, что девушки - Крестина, Ангелина и Мария - признаются п

Следственный комитет завершил расследование по делу сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование по делу сестер Хачатурян

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

отерпевшими. Но официально этого пока никто не подтвердил.

«ПРИКАЗАЛ РАЗДЕТЬСЯ И ЛЕЧЬ РЯДОМ С НИМ»

- Следователь назначил по делу несколько экспертиз. В том числе посмертную судебно-психиатрическую экспертизу Михаилу Хачатуряну, - рассказывает источник в следствии.

- Как можно провести такую экспертизу, если человек уже умер?

- В первую очередь на основании опроса нескольких десятков свидетелей. Не только дочерей убитого, но и других родственников, друзей, соседей и вообще людей, которые так или иначе пересекались с Михаилом, в том числе медработников из стационара, где он лежал за пару лет до гибели. Второй важный источник информации - переписки из его телефона, которые он вел не только с детьми, но и другими.

По словам источника, в одной из экспертиз специалисты прямо указали, что у Михаила Хачатуряна было расстройство сексуального влечения в сторону педофилии.

Впрочем, об «странностях» папы девушки рассказывали следователям еще в 2018-м, после задержания.

- В уголовном деле есть показания Крестины. Она вспоминала, как в 2016 году Михаил с девушками поехал на отдых в Адлер, - продолжает источник. - Отец зашел в комнату к Крестине, приказал раздеться и лечь рядом с ним. Девушка плакала и просила ее отпустить. С ее слов Михаил начал целовать дочь в губы. Она вырвалась, вытащила из его сумки какие-то таблетки и наглоталась их. Хачатурян вызвал скорую помощь. Врачи промывали девушке желудок, а отец заявил им, что дочь просто перепутала лекарства…

Мать девочек Аурелию Дундук мужчина за несколько лет до этого выгнал из дома

Мать девочек Аурелию Дундук мужчина за несколько лет до этого выгнал из дома

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время нынешнего расследования всплыла еще одна «шалость» Михаила Хачатуряна. Подтвержден «факт распространения порнографического материала с участием его дочерей». Кому отправил через мессенджер это видео покойный мужчина, пока не сообщается. Ранее, напомним, девушки говорили, что папа отсылал их несовершеннолетним подругам ролики сексуального содержания.

- То есть обвинение Михаилу Хачатуряну ужесточили еще одной статьей, - резюмировал наш источник.

Адвокаты двух сторон изучают материалы. После этого уголовное дело должно направиться в Бутырский суд Москвы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«После такого они не могут нормально общаться с мужчинами»

После задержания сестры Хачатурян какое-то время провели в СИЗО, однако затем им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Это означало, что они должны находиться по разным адресам, им запрещено общаться между собой и пользоваться гаджетами. С матерью все это время живет только младшая дочь, Мария, однако с остальными Аурелии Дундук все же разрешили видеться. Как девушки живут эти четыре года?

Об этом kp.ru рассказал близкий к семье источник.

- Вот уже почти четыре года девочки не имеют возможности общаться друг с другом. Хотя они очень сильно скучают. Все это время, когда их третировал отец, они были друг другу самыми близкими людьми.

Михаила Хачатуряна, убитого дочерями, посмертно признали педофилом

Михаила Хачатуряна, убитого дочерями, посмертно признали педофилом

Фото: из семейного архива

- Где они сейчас живут?

- Мария с мамой - на съемной квартире. Остальным девочкам предоставили жилплощадь знакомые семьи, добрые люди - в ближнем Подмосковье.

- Кто-то из девочек учится?

- Пока нет. Не до того. Все это время над ними довлеет вероятность, что они реально могут попасть в колонию. И надолго. В таком настроении сложно заставить себя учиться, строить какие-то большие планы на будущее. Конечно, с сестрами, особенно с Марией, работали психологи, но ситуация все равно давит.

- На что они живут?

- Все трое подрабатывают. Потому что тех денег, что зарабатывает мама, конечно, не хватает. Есть несколько добрых людей, кто поддерживает семью материально, но деньги все равно нужны. Я не могу рассказать, кем конкретно работают девочки. Был случай, когда Ангелина устроилась в магазин. И ее начали узнавать покупатели. Знаете, не все люди в этой ситуации на стороне сестер, поэтому девушки вынуждены искать «непубличную» работу. Она тоже связана с торговлей, но не с фасадной частью, так скажем.

- Никто из них замуж, случайно, не вышел?

- После того, что они пережили, живя с отцом, они не могут нормально общаться с мужчинами. У одной из девочек есть некие романтические взаимные симпатии с одним молодым человеком. Но пока несерьезно. Отношениями это назвать сложно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Могут ли сестры вернуться к матери?

- Завершение расследования может быть поводом для изменения меры пресечения девушкам, - считает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Все следственные действия прошли, все показания давным-давно взяты. Не понимаю, зачем нужно четвертый год держать сестер порознь. Пусть они живут вместе, с мамой! Я считаю, что следствие вполне могло бы изменить меру пресечения. Например, на подписку о невыезде. Тем более, что фактически результаты расследования доказывают, что девушки все это время говорили правду о том, как с ними обращался отец и что он с ними делал.

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