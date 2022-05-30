Добрая старая Англия — да поразит тебя сифилис!

Джонсон проявил решимость, вытащив Англию из Евросоюза Фото: REUTERS

Несмотря на внешность богемного блондина с всклокоченной шевелюрой, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон человек решительный. Правда, его решимость имеет дурной привкус. Вот и недавно он поддержал Украину, Польшу и прибалтийские страны в их стремлении одержать победу в войне с Россией.

Что ж, Англия всегда использовала Польшу в борьбе с Россией, поддерживала эмигрантские, пестовала антирусские прибалтийские правительства после 1939 года, вместе с США направляла в СССР диверсантов - бандеровцев и «лесных братьев», симпатизирующих нацистам.

Джонсон проявил решимость, вытащив Англию из Евросоюза, процесс болезненный, глубоко националистический – ведь страна привыкла играть первую скрипку в Европе, маневрируя и сталкивая меж собой другие страны, а не подчиняться решениям бюрократии ЕС.

Между тем, Соединенному королевству Великобритании и Северной Ирландии грозит мучительная кастрация: 5 мая 2022 года на выборах в Ассамблею Северной Ирландии (Ольстера) впервые в истории победила партия Шинн Фейн, опередив проанглийских юнионистов. Главная цель Шинн Фейн – разрыв с королевством и объединение с Республикой Ирландия. Это усугубляет тлеющий кризис Великобритании.

С давних пор колонизация Ирландии соседней Англией сопровождалась жестокой борьбой ирландцев за свою независимость. В 1949 году Ирландия была провозглашена независимой республикой и вышла из британского Содружества, Северная Ирландия осталась в руках англичан. Партия Шин Фейн – социалистической ориентации, в прошлом имела левое крыло – ИРА (Ирландская Республиканская Армия), ныне об этом благоразумно умалчивает. ИРА терроризировала Англию во второй половине ХХ века, взрывала дома в Лондоне, едва не отправила к праотцам «железную леди» и премьера - мадам Тэтчер. Англичане много раз пытались обвинить СССР в поддержке ирландского терроризма, однако, безуспешно – никаких оперативных контактов с ИРА у нас никогда не существовало.

Конечно, Джонсону не привыкать к катастрофам. После выхода из ЕС, несмотря на поддержку Соединенных Штатов, позиции Англии в мире серьезно ослабли – так почему же не влить прокисшее русофобское вино в старые антисоветские мехи? Авось, это укрепит английский авторитет и уж бесспорно отношения с патроном – Соединенными Штатами!

Тем паче, Лондон хорошо помнит и мстит за позорный провал интервенции и «заговора послов», когда прославленных британских джеймсбондов обвела вокруг пальца абсолютно неопытная советская ЧК-ОГПУ. И уж «англичанке, которая всегда гадит», никогда не забыть, что почти 30 лет сверхсекретные документы британских кабинета, Форин Офиса и разведки прежде, чем дойти до адресата, попадали на стол советских вождей. И все это благодаря «кембриджской пятерке», уникальным советским агентам во главе с Кимом Филби!

Перестройку и развал СССР коллективный Запад хищно использовал в своих интересах. Как писал бывший разведчик и писатель мирового калибра Джон Ле Карре: «Мы не протянули руку России, когда Советский Союз лежал в руинах. Никакого плана Маршалла, никакой подробной картины нового мира. Тогда управляла лишь алчность: схватить то, что удастся схватить, растерзать падаль. Мы унизили Россию, что было фатально. Мы оскорбили медведя».

Писатель яростно критиковал Джонсона за бездумный, хаотичный выход из ЕС, и даже написал роман, где английский разведчик сдает русским (!!!) планы английской разведки по компрометации сторонников ЕС. А как противился в свое время внедрению Англии в «общий рынок» генерал де Голль, предупреждал, что англичане внесут сумятицу и хаос! Но консервативная партия во главе с Эдвардом Хитом все же втащила британцев в «общий рынок» с таким же скандалом, как и вытащила их оттуда под водительством Бориса Джонсона. Лес рубят, щепки летят! Quo vadis? Куда идешь? Почему так катастрофически, так причудливо эволюционировал цвет элиты - английский истеблишмент? Вот наши славные пранкеры Вован и Лексус, как детей, разыгрывают британских минобороны Бена Уоллеса и главу МВД Притти (милую) Пател, и они взахлеб повторяют за ними бандеровский лозунг «Слава Украине!». Неужели это лицо английской политики? Хотя еще Сомерсет Моэм писал: «Я лично куда охотнее провел бы месяц на необитаемом острове с ветеринаром, чем с премьер-министром».

Неужели «карфагеняне Северного моря» вступили в эпоху нонсенса, и вещий Борис сбирается в крестовый поход на «врага мира» - Россию? Да еще с такими крикливыми подпевалами как Украина, Польша и бессильные прибалты? В условиях экономического кризиса и кастрации Ольстера!

Тем не менее, несмотря на все гадости, в России терпимо относятся к «острову фарисеев», мы любим Диккенса, Теккерея и Голсуорси, обожаем битлов, сплин и овсяную кашу, а Шекспира Вильяма считаем своим парнем. Прекрасны Национальная галерея с шедеврами Гольбейна и Кранаха, обе несравненные галереи Тейт, отрадно прогуляться по Лондону, мурлыча вайкулевское «По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг». Послушать «Женитьбу Фигаро» в Ковент Гардене, сплавать по Темзе к воронам замка-крепости Тауэр, заскочив в темницу, где томился фаворит королевы, поэт и воин Уолтер Рэли, которому потом отрубили голову. Отовариться на рынке Портобелло (потом не забыть купить традиционно английские, фланелевые брюки в универмаге Хэрродс рядом с Найтсбриджем), прошвырнуться по улочкам развратного Сохо. Заскочить в книжные магазины недалеко от памятника парадоксальному ирландцу Оскару Уайльду (в Дублине мне чуть не начистили личико, когда я назвал его англичанином). Потом растянуться на зеленой полянке в Гайд-парке, у озера Серпантайн (там утопилась Мэри Шелли, творец Франкенштейна) с томиком незабвенного Конан Дойля, радуясь, что лучший Шерлок Холмс в кино – это русский артист Вася Ливанов.

Как противно после этого слушать бред английских министров с их вождем Борисом! И эти людишки олицетворяют старую, добрую Англию?! Подумать только – призывать к разрушительной, кровавой войне и апокалипсису!

Тут уж не до Ковент Гардена и фланелевых брюк, а горят в мозгах строчки певца «потерянного поколения», лично прошедшего через ужасы первой мировой, англичанина Ричарда Олдингтона: «Старая, добрая Англия… Да поразит тебя сифилис, старая сука!»