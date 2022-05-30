Истерия вокруг дефицита продуктов в 2023 году - бред: Кому выгодно грозить миру голодом и чем это закончится

Все эти «игры в панику» в конце концов закончатся резким обвалом мировых цен на зерно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Грядущий дефицит продовольствия и голод — не более чем информационный бред, на котором ряд западных стран пытаются заработать. Таким мнением поделился с журналистами президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

- Вся эта накачка, информационная истерия на тему о грядущем голоде играет только на одно — на повышение цен. Вот эта игра на повышение цен и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности. Потому что никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, возможному дефициту просто нет и быть не может, - считает эксперт.

Злочевский приводит заявления западных политиков, что «мировых запасов зерна хватит на десять недель — ах, катастрофа». Ничего, кроме смеха, такие опасения, по его мнению, не вызывают. По рекомендациям ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы должны составлять не менее 17% от уровня потребления. Если высчитать эти 17% от годового потребления в неделях, то получается около девяти недель. То есть «катастрофически низкие запасы» даже выше официальных рекомендаций продовольственной организации ООН.

- Информационные потоки, которые формирует Минсельхоз США, Зерновой совет США, ФАО и прочие, подогревают ситуацию, чтобы повыгоднее продавать зерно в конце сезона. Из года в год мы эту картину видим. А сейчас ее подогревает еще и ситуация на Украине, - утверждает Аркадий Злочевский.

Из той же серии, по его мнению, крики о том, что надо срочно помочь Украине вывезти 20 млн тонн зерна.

- Они, по-моему, продиктованы просто интересами европейских стран заработать на этом вывозе денег. Транзит идет через их территорию, перевалка – через румынские и прибалтийские порты. Это все не бесплатно же предлагается. Они зарабатывают на этом деньги. А Украина их, естественно, теряет, - говорит Злочевский.

То же и с заявлениями, что Украина в этом году останется без урожая — и это большая проблема для всего мирового рынка:

- Это опять же информационная накачка. Смотрим элементарные данные. Озимые были отсеяны на Украине еще по осени. И они в прекрасном состоянии, как и у нас. На текущий момент, по данным Минсельхоза Украины, у них отсеяно не менее 76% посевных площадей под яровые.

Все эти «игры в панику», как прогнозирует Злочевский, в конце концов закончатся резким обвалом мировых цен на зерно. Сейчас, по его подсчетам, они завышены примерно на 140-150 долларов за тонну — это «цена истерии».

А ЧТО С ЗЕРНОМ У НАС

Прогнозы Зернового союза на наш будущий урожай менее оптимистичны, чем у Минсельхоза: 120 млн тонн зерна, в том числе 80 млн тонн пшеницы (в аграрном ведомстве прогнозировали 130 млн тонн зерна, включая рекордные 87 млн тонн пшеницы).

Темпы сева сейчас уже несколько отстают от прошлогодних.

Но даже с этой поправкой, как прогнозирует Аркадий Злочевский, урожай будет хороший:

- Озимые в очень хорошем состоянии, вегетация идет, хоть и медленно, но вполне себе показательно. Это даст нам хорошие запасы в закромах.

При этом запасы имеющегося зерна сейчас почти на 20% превышают прошлогодние. Хотя продажи на экспорт продолжаются - за май вывезено 1 млн 260 тысяч тонн только пшеницы.

Большие запасы — дело вроде бы в нынешней ситуации хорошее. Но, по мнению Аркадия Злочевского, не совсем:

- Цены на внутреннем рынке начали довольно сильно падать. Цена пшеницы 4 класса опустилась за последний месяц с 16 тысяч до 14 900. Много было разговоров о том, что может побольше надо в нынешней ситуации держать запасов. Но сейчас эти запасы давят на внутренний рынок. А надо уже освобождать место для нового урожая. Это приводит к увеличению предложения, а спрос внутренний ограничен. Что означает падение цен? Это меньше денег в карманах крестьян, они не могут поддержать прошлогодние темпы работ (это при том, что Минсельхоз говорит о рекордном объеме субсидий на посевную — Ред.). Пока проблема не так остра. Но в рамках озимого сева осенью может привести уже к недосеву.