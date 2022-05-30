Вслед за суровым маем: Погода в первые дни лета в Москве удивит

Ко 2 июня воздух прогреется уже до +24…+26 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Май 2022 теплом не баловал - москвичи до сих пор ходят в куртках и иронизируют над глобальным потеплением. Средняя температура финального месяца весны на 2,5 градуса ниже климатической нормы!

Но уже в первые дни лета в столице потеплеет, пообещал в эфире радио «Комсомольская правда» Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета:

- Температура будет повышаться постепенно. Во вторник, 31 мая, и в среду, 1 июня, через Московскую область будут проходить атмосферные фронты, поэтому возможны и грозы, и ливни.

Во вторник, по прогнозу Гидрометцентра России, днём не выше +18…+20 градусов. В среду +22…+24.

- Ко 2 июня воздух прогреется уже до +24…+26 градусов. Потом за счет смены воздушных потоков погода замедлит темп потепления: в пятницу и выходные дни днём +20…+23, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы температуры будут выше +10 градусов, что соответствует летним климатическим нормам.

А на юге России уже настоящее лето с 30-градусным зноем:

- Самые жаркие районы – прикаспийские Астраханская область и Калмыкия. Там практически без осадков, температуры до +34, местами до +37 градусов. В степных районах Ставрополья, Краснодарского края, на северо-востоке Ростовской области тоже до +33…+35.. Чуть прохладней на Черноморском побережье: в Туапсе, Лазаревском, Сочи +25…+29 градусов.