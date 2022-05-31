Военная спецоперация на Украине 31 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 мая 2022 года.

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности РФ содействовать морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из портов Украины. Также он подтвердил, что РФ готова экспортировать удобрения и сельхозпродукцию в больших объемах, если с нее будут сняты санкции.

Минобороны России рассказало, что украинские боевики из националистического подразделения "Кракен" практикуют в Харьковской области карательные рейды. По данным ведомства, так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста, который освещал ситуацию вокруг Украины. Погибшему корреспонденту было всего 32 года, его звали Фредерик Леклер-Имофф. Он работал телеоператором и снимал репортаж для канала BFM.

Президент России подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке детям-сиротам из республик Донбасса и Украины. Также упрощена процедура получения российского гражданства и для опекунов и попечителей детей-сирот.

ТРАНСЛЯЦИЯ

23:31 Алина Кабаева попала под санкции Канады

22:49 Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия

22:26 WSJ: некоторые члены ОПЕК обсуждают возможность приостановки участия России в сделке

21:23 Матвиенко заявила, что Москва открыта для переговоров с Киевом и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны решения и воля двух сторон

20:54 Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не за ее пределами, заявила постпред США при ООН

20:31 СБУ задержала инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации

20:23 Посол ЛНР Мирошник: на химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвали емкость с химикатами

19:00 В США предупредили Европу о "худшем кошмаре" из-за санкций

18:23 Президент Хорватии Миланович заявил, что антироссийские санкции ЕС не работают

17:12 Макрон о возможности эмбарго ЕС на российский газ: ничего нельзя исключать, все зависит от развития ситуации на Украине

16:52 Страны ЕС с начала боевых действий на Украине объявили о намерении увеличить свои военные расходы в общей сложности на 200 млрд евро, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

16:47 ВСУ обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике из минометов, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

15:19 Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и четырех российских компаний, сообщает МИД.

14:48 Террористические угрозы резко возросли на Украине после поставок в страну иностранного летального оружия, сказал Николай Патрушев.

14:42 Спровоцированный Вашингтоном конфликт между РФ и Украиной США используют для решения своих политических и экономических задач, уверен Патрушев.

14:37 ВСУ обстреляли территорию школы в поселке Еленовка в ДНР, сообщили в Штабе теробороны.

14:27 Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил Патрушев.

14:24 Двое погибли и пятеро получили ранения при обстреле ДНР со стороны украинских силовиков, сообщили в штабе территориальной обороны.

14:11 Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России, став полноценным субъектом, сообщают власти региона.

13:47 Лукашенко сообщил, что сотрудники КГБ освободили фактически из украинского плена несколько десятков белорусов.

12:55 В доме престарелых в Стаханове, загоревшемся после обстрела ВСУ, есть раненые и погибшие, сообщили в МВД ЛНР.

11:50 Украинский суд приговорил 2 пленных российских военных к 11,5 годам лишения свободы каждого.

11:47 Украинские военные обстреляли склады предприятия по производству масла под Белгородом.

11:23 В подземельях «Азовстали» обнаружен фургон с отключенной системой охлаждения, где хранились 152 тела погибших боевиков, сообщает Минобороны России.

11:12 СК РФ даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВСУ по отношению к мирному населению, сообщили в ведомстве.

11:06 Военнослужащие Росгвардии в Харьковской области сбили украинский беспилотник с подвешенной гранатой, сообщили в ведомстве.

10:56 Суд над украинскими военными с «Азовстали» будет максимально открытым, будут приглашены представители в том числе стран Запада, заявил Пушилин.

10:44 Зеленский заявил Эрдогану, что хочет провести встречу с Путиным, сообщил глава турецкого МИД.

10:38 Ускоренный порядок выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей уже заработал, за 30 мая более 50 человек подали заявки на получение гражданства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

10:36 Конфликт на Украине доказал Евросоюзу, что мягкой силы недостаточно, поэтому ЕС должен стать военной силой. Об этом заявил глава евродипломатии Боррель, и призвал страны увеличить расходы на оборонку.

10:34 На "Азовстали" нашли еще несколько "заблудившихся" украинских боевиков, сообщил Пушилин.

10:16 Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили 23 человека, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

9:53 Два мирных жителя были ранены при обстреле Светлодарска со стороны украинских войск, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

9:50 В Мелитополе начат прием документов для получения российского гражданства, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

9:46 Подразделения ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов Ясиноватую, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

9:36 ВСУ нанесли очередной удар из тяжелой артиллерии по Петровскому району Донецка, выпустив 24 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

9:13 Силы ДНР эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное 320 мирных жителей, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

9:01 Около 12 тыс взрывоопасных предметов обезвредили в порту Мариуполя с конца апреля, сообщил Пушилин.

8:55 Более 15,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в ФСБ РФ по региону.

8:49 Украинские военные обстреляли снарядами калибра 122-мм Петровский район Донецка с позиций в Красногоровке, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

8:48 Часть судов в порту Мариуполя перейдёт в юрисдикцию ДНР, у республики появится собственный торговый флот, заявил Денис Пушилин.

8:39 Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины.

8:21 Сотрудники Следственного комитета (СК) России обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе неизвестные химические препараты.

8:06 Не осталось почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрелов со стороны ВСУ в населенных пунктах Рубежное и Попасная, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Строители и специалисты начали масштабное восстановление территорий Луганской и Донецкой народных республик, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

7:17 Подразделения ВСУ за прошедшие сутки три раза обстреляли ЛНР, в результате два человека погибли, 24 получили ранения, в том числе восемь детей, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

7:10 Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет.

7:05 Процесс освобождения почти всех населенных пунктов ЛНР был проблемным, заявил в интервью нашему агентству глава республики Леонид Пасечник.