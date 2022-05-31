Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 мая 2022 года: Мариуполь покидают груженые суда, в Харькове бунт спецслужбистов, в Вене взвыли из-за беженцев

Сухогруз типа «Славутич», первым после завершения боевых действий зашедший в порт Мариуполя 28 мая, завершил погрузку и отправился по назначению Фото: REUTERS

Кто организовал взрыв в Мелитополе

В центре Мелитополя произошел мощный взрыв. Последствия ощутили на улицах Сергея Кирова, Богдана Хмельницкого и Петра Дорошенко. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Взрывное устройство сработало рядом с проезжавшей машиной волонтеров. Три человека получили ранения. Воевать с волонтерами для украинских диверсантов — это «благородно».

Варшава уже считает деньги на возрождение Украины

В Варшаве надеются, что центр по восстановлению незалежной, в котором объединятся всевозможные финансовые фонды, разместится именно в столице Польши. Вот что заявил польский вице-премьер Яцек Сасин: «Речь о том, чтобы это был не только центр логистики по восстановлению Украины, но чтобы это был и финансовый центр». Варшава вела переговоры о таком центре с представителями ООН. То есть поляки хотят отбить те потери, которые он несут сейчас из-за беженцев и поставок оружия соседям. Еще Польска не сгинела!

Из Мариуполя вышло первое судно

Сухогруз типа «Славутич», первым после завершения боевых действий зашедший в порт Мариуполя 28 мая, завершил погрузку и отправился по назначению. Второе судно отправится из порта Мариуполя 2 или 3 июня.

Ранее Денис Пушилин глава ДНР сообщал, что порт города будет задействован в полном объеме, однако санкции осложняют восстановление техники. Пушилин предполагал, что до конца мая пройдет первая отгрузка продукции — так и произошло. До этого российские саперы разминировали территорию порта Мариуполя, обследовали более 1,5 млн кв. метров акватории, 18 причалов и 32 судов. Привет Одессе!

Куда приходят крымские мобильные операторы

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсона заявил, что Крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области. Речь идет о мобильном операторе, работающем под брендом «Win mobile». Вот что сказал Стремоусов: «В продажу поступили SIM-карты мобильной связи. Очень много людей покупает SIM-карты нового оператора. Мы уже напрямую связываемся из Херсонской области с любыми регионами Российской Федерации». Не каждый оператор бывает так доступен

Зерно из Херсона пока идет в Россию

Из Херсонской области в Россию начали экспортировать зерно прошлого урожая. Освобождаются зернохранилища под новый урожай — а пшеница прошлого года впоследствии пойдет дальше. Сейчас власти региона обсуждают вопросы поставок семечки для производства масла на местные и российские заводы. Масло хлебом не испортишь.

Украинские «беженцы» терроризируют Австрию

Доминик Непп, глава венской фракции Австрийской Партии свободы, обратился к украинским беженцам, виновных в избиении местных таксистов. И призвал их валить из его страны. Вот что сказал Непп: «Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины толпой наваливаются на наших таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из Австрии!» Он назвал драчунов «преступниками-дезертирами». Ранее стало известно, что группа молодых людей на автомобилях с украинскими номерами жестоко отметелила двух таксистов в столице Австрии. Поводом стало замечание о неправильной парковке. Один из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице. Это из серии «Героям — слава!»?

Кто лишает воды Горловку

Украинская армия подорвала дамбу на водохранилище в районе Горловки в ДНР. Уровень воды падает. Вот что сообщил глава администрации Иван Приходько: «На плотине в Райгородке начал падать уровень водохранилища». По его словам, по неподтвержденным данным, был подорван один из щитов дамбы. Ну так они только гадить и могут.

От Зеленского требуют извинения спецслужбы

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области — заявил уволенный Зеленским глава местного СБУ Роман Дудин, - А также извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур». Дудин был назначен шестым президентом на руководство Харьковским управлением СБУ в марте 2020-го и вот два года спустя лидер Украины уволил своего ставленника за то, что тот «не работал на защиту города, а думал только о себе лично». А сам Зеленский лично о себе не думает? Но кто ж его уволит — он же памятник!

Словаки шлют Киеву гаубицы

Ярослав Най, глава министерства обороны Словакии, заявил, что его страна подготовила к отправке на Украину восемь 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2 8x8 . Это хорошие самоходки местного производства. Дальность стрельбы - до 41 км. У них бронированная кабина, а башня имеет полный поворот на 360 градусов. Гаубица может стрелять в режиме планирование огня. Не факт, правда, что доберутся до места, где смогут проявить свои лучшие качества

Байден не разбрасывается ракетами

Президент США Байден заявил, что его страна не отправляет и не планирует отправлять на Украину ракетные системы, используя которые официальный Киев получит возможность наносить удары по городам и объектам на территории Российской Федерации. Разумно.