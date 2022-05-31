Телеведущая Настя Ивлеева высказалась о новой возлюбленной бывшего мужа Элджея

Анастасия Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей расстались весной 2021 года. С тех пор поклонники не раз замечали, что бывшие супруги проводят время в обществе друг друга. Ходили слухи, что блогерша и музыкант решили снова сойтись. Однако этого не случилось – они остались просто друзьями.

В Сети появились новости о новом романе музыканта. Имя его девушки не разглашается. Подписчики Ивлеевой поинтересовались ее мнением о новой избраннице бывшего мужа. Поклонники спросили, как она относится к переменам в личной жизни экс-супруга. Настя решила не игнорировать вопрос и сообщила в ответ, что Элджей теперь холостяк. И, значит, может встречаться с кем захочет.

«Никак, он свободный человек! А вообще нет, я не видела», - заявила она, признавшись, что не следит за соцсетями бывшего. О новой девушке Элджея она узнала от своих подписчиков.

Супруги развелись весной 2021 года. Фото: соцсети.

Сама Настя отчаялась найти жениха в реальной жизни, поэтому будет искать себе мужа на телешоу. За сердце блогерши будут бороться сразу 50 участников реалити. Попытать счастья звезда решила в новом проекте «Сердце Ивлеевой».

- Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша, - сообщила Ивлеева в соцсетях.

К слову, примерно в таком же формате искала своего суженого и Ольга Бузова. После телешоу она закрутила короткий роман с победителем проекта, но этим дело и ограничилось. Сейчас Бузова по-прежнему одна, и в обозримом будущем никакой свадьбы не предвидится.

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) поженились в 2019 году и прожили вместе два года. Супруги долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только спустя несколько месяцев. По словам бывших супругов, они разошлись без скандалов. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.