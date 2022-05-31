Частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT: В ЕС согласовали шестой пакет санкций против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита ЕС в Брюсселе. Фото: REUTERS

После длительных переговоров, обвиняя друг друга то в бездеятельности, то в эгоцентризме, лидеры стран Евросоюза все же согласовали очередной, шестой по счету пакет экономических санкций против России.

Главная интрига – полный отказ от российской нефти – так и осталась словесной угрозой; договорились лишь о частичном эмбарго поставок черного золота из России. Также замещение углеводородов, поставляемых в Европу из России, по плану ЕС будет происходить постепенно. Но где и по какой цене европейские страны смогут приобретать нефть помимо России, они не сообщают.

Решено отключить от системы межбанковских платежей SWIFT Сбербанк, а также запретить работу на своей территории трех российских государственных СМИ.

Отказались европейские лидеры и от планировавшегося запрета на приобретение россиянами недвижимости на территории ЕС. Найти юридические основания для такого запрета оказалось делом невозможным.

Новый пакет санкций должен вступить в силу в среду, после того, как он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.