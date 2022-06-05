«Чтобы ребенок говорил, ты должен просто молчать больше»: В Самаре подростки ходят «исповедоваться» к священнику на подкаст

Фото: dobro.live

«Я панком себя ощущаю, но хорошим, православным», - говорит Маша.

«Педагоги говорят - ты ноль без палочки, помолчи. Ты вроде как бы взрослый, но тебя никто слушать не будет, потому что тебе нет 18 лет», - размышляет Милана.

«Даже какая-то грубость: «говори быстрее» или «ты меня отвлекаешь». Это может очень больно, сильно подействовать. И ты потом готов рассказать о болезненной ситуации кому угодно, но не родителю», - признается София.

«Толстовку эту я ношу, только чтоб она не видела. Ой. Она это увидит, да? Привет, мам».

Такие слова звучат в эфире подкаста «После отбоя». Все, что дети не могут сказать в лицо родителям, они говорят в микрофон, обращаясь к священнику, педагогу дополнительного образования, руководителю сети детских центров Дионисию Лёвину.

Фото: dobro.live

Иерей запустил свой проект в Самаре в пандемийный 2020 год. За два года героями подкаста становились самые разные дети, разных возрастов, верующие и нет. Они приходят, чтобы их услышали. Обсуждают травлю в школе, одиночество, критику со стороны взрослых, комплексы, попытки стать «своим» и провалы. В каком-то смысле это настоящая исповедь.

- Ребенок в некотором смысле открывает историю своей жизни. Своих подростковых эпизодов, ситуаций. Но о своих грехах и поступках на подкасте подростки не рассказывают. И уж тем более это не попытка изменить свою собственную жизнь, - объясняет ведущий подкаста отец Дионисий.

После отбоя - время душевных посиделок

Идея проекта пришла священнику в 2019 году на конференции в Москве для некоммерческих организаций. Среди новых знакомых Дионисия оказалась спикер из Санкт Петербурга Эльнара Петрова. Вскоре после мероприятия она запустила курсы по записи подкастов.

Дионисий послушал и решил сделать свой собственный авторский подкаст. В самый последний день, когда Эльнара набор на этот курс уже заканчивала, священник написал ей, что хотел бы тоже поучиться.

Тематика пришла сама собой. Педагог решил - главными героями подкастов будут дети. Основная цель проекта дать подростку возможность высказаться, а взрослым - услышать его и сделать для себя выводы.

Название подкаста родилось из посиделок в летних лагерях, которые отец Дионисий организует для детей на базе Детского центра.

Фото: dobro.live

- По опыту я знаю, что когда ты в лагере после отбоя, когда малышня уже уснула, сидишь с подростками, у костра или пьешь чаек с печенками – это время душевных разговоров. Время, когда дети могут открыться. Когда им, может, хочется открыться. Нужно просто немножко помолчать и дать им эту возможность, - рассказал Дионисий Лёвин.

На первые эфиры приглашал знакомых детей. Да и сейчас работает в основном адресное предложение поучаствовать в подкасте. На самом деле лишь один из 50 сам напишет и скажет «я хочу».

- Наверное, я бы тоже хотел прийти, но не писал бы первый. Слушайте, я взрослый дядька, и я неделю думал, прежде чем написать Эльнаре и попроситься на курс. Притом что я взрослый, чего бы мне стесняться и бояться? А это подростки, - пояснил автор проекта.

Начали с пирсинга, закончили темой о маме

Темы для обсуждения ребята выбирают из списка. Правда, в четвертом сезоне проекта автор изменил концепцию и предложил подросткам самим обозначить направление разговора, Куда «вырулит» такой разговор, никто заранее не знает – ни ведущий, ни сам гость.

Например, одна из героинь пришла на подкаст, потому что считает себя изгоем среди сверстников. И вот, говоря об одиночестве, вспомнила, как к ней стали приставать одиннадцатиклассники.

Другая девочка-хохотушка побрила голову налысо, потому что ребята постарше травили ее на секции. А кто-то попал в «плохую» компанию, но не уходит, потому что «там есть и нормальные ребята». Или мальчик с синдромом Аспергера спокойно говорит, что его в школе били, но «сам виноват».

Был случай, когда ведущий говорил с гостьей про пирсинг, а в разговоре выяснилось, что у ребенка очень тяжелая ситуация в семье - сначала умер папа, а потом мама спилась, и ее лишили родительских прав.

Отцу Дионисию удается «вытащить» из подростка самое сокровенное. В студии «После отбоя» школьники готовы говорить на провокационные темы.

Фото: dobro.live

- Это не прописные истины, но мне кажется, чтобы ребенок говорил, ты должен просто молчать больше. Ты должен его немножко подводить к тому, что он говорит, но не перебивать. Давать ему возможность до конца договорить, как бы он там не был косноязычен, как бы не было ему тяжело формулировать свои мысли. Как бы тебе, может, не было тяжело слушать, - объясняет автор проекта.

С одними детьми во время записи стоит пошутить. Другим – рассказать личную историю.

- Я могу тоже быть с ними откровенен. Что я не идеальный, не совершенный. Что тоже делал в жизни ошибки. И что у меня в жизни были ситуации, похожие на его ситуацию. Какие-то истории я потом даже оставляю, не вырезаю, - признается священник.

Полезно послушать даже про чужих детей

Знают ли родители героев о проблемах, которые волнуют их детей? Многие что-то такое слышали, но не придавали большого значения, кто-то и вовсе не знал про булинг, одиночество, проблемы со сверстниками.

Но слова, сказанные ребенком, если услышаны родителем, помогут понемногу, постепенно, по пазлам собирать картинку мира, в каком живет подросток. Причем, пользу от подкастов вынесут не только семьи, чьи дети пришли и сели у микрофона. Мы забываем, что подростковые проблемы – они абсолютно одинаковые у всех. Они у нас такие же были проблемы: буллинг, недопонимание, скрытность, страх рассказывать именно своему родителю, желание открыться любому другому взрослому, только не своим родителям.

Фото: dobro.live

Первые три сезона подкасты «После отбоя» выходили только в аудио-формате. На четвертый – команда проекта получила президентский грант. Это позволило закупить оборудование - специальное освещение, видеокамеры, штативы. Теперь у слушателей есть возможность видеть героев – в соцсетях «После отбоя» ВКонтакте и на YouTube стали размещать видео-подкасты.

В студию по-прежнему ждут новых гостей. Не только ребят из детских епархиальных образовательных центров.

В семье самого отца Дионисия – двое детей. Сыну- 5, дочке -10. Она еще не смотрела подкасты, которые записывает папа, но уже очень интересуется – о чем ребята говорят в студии. В финале первого сезона «После отбоя» отец Дионисий задавал героям один и тот же вопрос: «Что пожелаете своему ребенку в день его четырнадцатилетия?». Этот вопрос автор проекта назвал самым удачным за все четыре сезона. Не только потому что ответ лучшим образом характеризует человека. А потому что это еще одна попытка разобраться в вопросах «отцов и детей».

- Я бы пожелал того, чего не хватало мне в мои 14 лет. Я бы пожелал, чтобы они были честными, смелыми и чуткими. Мне кажется это очень важно. И когда я был подростком, мне этих качеств не хватало. Я бы хотел, чтобы мои дети были смелыми, честными и чуткими в широком понимании этих слов.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.