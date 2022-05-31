Под «Азовсталью» нашли изотермический фургон-кладбище

На территории завода "Азовсталь", Мариуполь. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Очередные страшные подробности сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге. Оказывается, сдаться боевики "Азова" могли еще по одной банальной причине: рядом с ними в подземелье находился герметичный фургон, где они складировали трупы. Но после того, как бомбовые удары лишили их электричества, они могли получить под землей еще и взрыв биологической бомбы.

- В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон, - сообщил подробности Игорь Конашенков. - В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ.

Генерал-майор напомнил журналистам, что командование «Азова» перед сдачей в плен, публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории. Но никакой реакции со стороны Киева они не добились.

Во время обследования кладбища «Аковцев» саперы обнаружили «сюрпризы»: под телами погибших украинских военнослужащих нашли четыре мины. Они могли уничтожить все останки в фургоне.

- По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. А цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского, - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные под комбинатом «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.

Конашенков также перечислил другие потери Вооруженных сил Украины. По данным спикера военного ведомства за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 7 пунктов управления, а также 82 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики.

- Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ, - уточнил потери противника генерал-майор, и указал на место падения самолета Су-25 ВВС Украины. Его сбили над населенным пунктом Кобзарцы Николаевской области.

При этом ракетными войсками и артиллерией по всему Донбассу поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива.

Российские подразделения противовоздушной обороны сбили над Донбассом шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

184 - самолета.

128 - вертолетов.

1070 - беспилотных летательных аппаратов.

325 - зенитных ракетных комплексов.

3342 - танка и других боевых бронированных машин.

454 - установки реактивных систем залпового огня.

1738 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3311 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские националисты все чаще переходят к террористическим действиям. При выполнении задач в одном из населенных пунктов Харьковской области росгвардейцы заметили беспилотный летательный аппарат с подвешенной к нему гранатой Ф-1.

Командир подразделения предупредил личный состав об опасности и дал команду на уничтожение БПЛА прицельным огнем из автоматического оружия. Цель была успешно поражена, никто не пострадал.

А минувшей ночью украинские диверсанты обстреляли минами склады предприятия «СМ Агро» в Белгородской области, которое производит масло. Завод находится в 17 километрах от украинской границы и не занимается военными поставками.