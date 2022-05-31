Внезапная сердечная смерть: правду о последних минутах 20-летней балерины раскрыла семья Алеси Лазаревой

Точную причину смерти молодой балерины установят эксперты, пока что «рабочая» версия - внезапная сердечная смерть. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Утром 29 мая остановилось сердце у 20-летней балерины Алеси Лазаревой. О произошедшем ходит много слухов: стресс, слишком большие физические нагрузки, болезнь… Причина смерти столь молодой девушки не может не вызывать массу вопросов.

Ее отец, Анатолий Лазарев, решился рассказать, что именно произошло с его дочкой в то страшное утро:

- Доча была с мамой, остановилось сердце, жена пыталась её реанимировать массажем сердца четыре минуты, пока не приехала скорая. Алеся улетела в 6.01 в больнице.

Точную причину смерти установят эксперты, пока что «рабочая» версия - внезапная сердечная смерть. Однако что ее вызвало?

- Может быть какое-то врожденное заболевание, которое долго не давало о себе знать. Может быть, титанические нагрузки, которые она на себя взваливала, кто знает? – недоумевают подруги погибшей.

Есть и другая версия: одна из студенток рассказала корреспонденту kp.ru о том, что у 70% артистов есть расстройство пищевого поведения. Многие хотят быть не просто худыми, но достичь идеала красоты. В итоге «зарабатывают» булимию, анорексию и многочисленные проблемы со здоровьем физическим. Однако волновалась ли Алеся Лазарева по поводу своего веса, никто из подруг точно сказать не мог.

- Она жила здесь и сейчас, наслаждалась каждой секундой и старалась принимать от жизни любые возможности, - поделилась с корреспондентом kp.ru коллега Алеси по театру. – Нам всем будет ее очень не хватать.

31 мая в 14.00 прощание прощание с Алесей Лазаревой состоится в Москве в горбольнице имени Юдина (Коломенский проезд, 4, стр.3), 1 июня – в Тольятти, откуда когда-то начиналась ее карьера.

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