Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Май 2022 в Москве и соседних регионах был аномально холодным: заморозки трещали даже в двадцатых числах мая, а средняя температура месяца на 2,5 градуса ниже, чем положено по климатическим нормам. В XXI веке таких холодов в конце весны не бывало ни разу!

А что дальше? Метеорологи Гидрометцентра России и центра «Фобос» дали прогноз на лето в центральной России. Каких еще аномалий ждать? Жары, ливней, а может, возвращения холодов?

«Положительная аномалия» - если описывать прогноз на лето в центральной России в двух словах, то звучать он будет именно так. Что это значит? Температура будет выше, чем положено по климатическим нормам. Проще говоря, тепло! И даже жарко. Но есть нюансы.

ПОГОДА В ИЮНЕ 2022

Июнь начнётся с потепления и по-настоящему летней погоды:

- Первая пятидневка июня будет на 2 - 3 градуса теплее климатической нормы, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В четверг, 2 июня, воздух впервые прогреется до +25…+26 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье станет чуть прохладнее, +22….+23 градуса. Однако в следующие выходные - длинные, праздничные (отдыхать по случаю Дня России будем три дня подряд, с 11 по 13 июня. - Ред.) днем не выше +18…+20 градусов, к тому же с дождями.

Синоптики центра «Фобос» в своём прогнозе на лето в центральной России предупреждают: в середине июня на Москву и соседние области обрушится арктическое вторжение, станет на 3 градуса прохладнее климатической нормы, +17…+18 градусов, а то и меньше.

- Заморозков все же не ждем, - успокаивает Татьяна Позднякова.

В конце первого летнего месяца вернётся положительная аномалия, погода будет на 2 - 3 градуса теплее, чем обычно: +26…+27 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОГОДА В ИЮЛЕ 2022

Прогнозы на вторую половину лета не столь детальные, синоптики говорят лишь о средней температуре месяца. Июль 2022, скорее всего, будет таким, как положено по климатическим нормам, или немного теплее. А это значит, что можно рассчитывать на +23…+25 градусов. В среднем. Будут и более знойные дни, и более прохладнее.

А вот на черноморских курортах метеорологи обещают знойный июль, на 2 - 3 градуса жарче, чем обычно. Что ж, отличный прогноз на пик пляжного сезона!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОГОДА В АВГУСТЕ 2022

Прогноз на лето в центральной России завершается оптимистично: август тоже должен оказаться теплее климатической нормы, со средними дневными температурами около +22…+24 градусов (что, напомним ещё раз, не исключает 30-градусного зноя в отдельные дни). Однако специалисты «Фобоса» уточняют: особенностью погоды под занавес лета станет неустойчивость атмосферных процессов. А это значит, что будут резкие перепады и скачки: то жара, то похолодание, то солнце, то дожди.