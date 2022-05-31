Исследование: борщевик уничтожит все живое в России

К 2060 году борщевик Сосновского захватит всю Россию, от него нет спасения. Фото: Shutterstock

К 2060 году борщевик Сосновского захватит всю Россию, от него нет спасения. Огромные ядовитые зонты покроют все свободные пространства. Другая растительность погибнет. Такой прогноз дал искусственный интеллект, которому «скормили» свойства борщевика, данные о климате и почвах. Исследование проводилось в Институте науки и технологий в Сколково.

Выжженная страна

Если вы хотя бы время от времени бываете за городом, вас поражает, как быстро распространяется ядовитый сорняк. Еще недавно здесь было поле: его не обрабатывали, но глаз радовала мягкая зеленая трава; тут и там теснились молодые березки. Сегодня это скорее тропический лес Юрского периода: гигантские уродливые полые стебли, агрессивные, словно вырезанные ножницами безумца, листья, выше роста человека. Если рискнете подойти, почуете смрад гниющей воды, которая теперь скапливается под растениями-монстрами, словно в болоте.

Но лучше не подходить: сок растения ядовит. Причем яд активизируется от ультрафиолетового излучения Солнца. Вы можете случайно испачкать кожу, и не заметить. Но вот выглянуло Солнце – и мгновенно страшный ожог.

Мало кто знает, что и без Солнца его яд вызывает грубые мутации в хромосомах. Да, борщевик меняет наши гены. Почему-то об этом редко говорят.

С ним сражаются: в основном ядами. Видели, наверное: у дороги останавливается цистерна. Люди, чаще всего безо всякой защиты, надевают за спину канистры, в руках у них шланги. В лучшем случае на лицах – респираторы. Местные СМИ предупреждают: идет обработка от борщевика, не приближайтесь. «Химия» - это чаще всего вещества вроде печально известного раундапа. Гербицид, поражающий нервную систему. И человека в том числе. Сделав дело, он попадает в воду. Оттуда – куда угодно.

Гербицид выжигает борщевик. На месте «зонтов» - отвратительное пространство, загаженное какой-то слизью, заваленное уродливыми, скукоженными стеблями. Это вдоль дороги. А дальше – море этого же борщевика. Всю Россию гербицидом не зальешь.

Химические методы борьбы опасны и неэффективны, делают выводы авторы исследования.

Сосновский ни причем

Многие думают, что борщевик придумал некто Сосновский. Сосновского представляют этаким злым гением, сгорбленным профессором из замка на скале, в огромных очках и с леденящим смехом. Но это не так.

Борщевик никто не создавал. Он рос себе на Кавказе. В изолированных местах. У борщевика нет естественных врагов, и вопрос, почему он не распространялся в старину? Ответ: звери и птицы так его боятся, что распространять его семена некому. Посмотрите на карту, где он лютует теперь. Вокруг Москвы, Петербурга, и вдоль дорог, особенно на оживленной трассе в Сибирь. Его распространяет человек. Как правило, на колесах машин. Прежде – рос себе и рос, куда никто не ходит.

Дмитрий Сосновский родился в 1886 году, и еще при царе принялся работать ботаником на Кавказе. В честь него названы 26 растений – он их открыл. Но что вы слышали, например, о Agropyron sosnowskyi? А вот про Heracleum sosnowskyi слышали – это и есть борщевик.

А дальше история темная. Якобы биолог Петр Вавилов в 1944 году Всесоюзную академию сельхознаук, что коровы будут охотно есть борщевик. Так можно поправить ситуацию с кормами. Но здесь есть нестыковка. Те семена борщевика, от которых пошла «эпидемия», собраны на Кавказе только в 1951-1952 годах. Да и в испытания как кормовую культуру его запустили, похоже, лишь в 1977 году. Вот почему он проявился относительно недавно.

Где его испытывали? Когда поняли, что он ядовит, и что коровы его не едят? Как он одичал, вырвался, кто прошляпил? Есть ли тут связь с крахом колхозного строя, когда за ним стало некому приглядывать? Почему его изначально испытывали только в республике Коми? Вот только некоторые недоуменные вопросы, на которые нет ответа.

КСТАТИ

Борщевик на редкость смирен в естественной среде. Кроме Кавказа, встречается на Ближнем Востоке. Бичом Европы он стал благодаря неуемным советским биологам. Через ГДР проник в Европу. Сейчас встречается в Германии, Скандинавии, само собой, в Белоруссии, Прибалтике и в Польше. Но только в России, где забросили громадные пространства пахотной земли, он стал исчадием и проблемой, заняв не менее миллиона гектаров.

Россия станет ареной для битвы гигантов

Распространение борщевика ускоряется в теплом климате. Несмотря на то, что центр России весной 2022 года покрыт холодом, глобальное потепление никто не отменял. Именно оно поможет борщевику победить человека, следует из исследования Сколково.

Другой вывод исследования: надо искать естественных врагов. «Химией» - не победим. И такие враги есть. Вот только они не лучше борщевика.

Речь – о рейнутрии, японском растении, которое, как и борщевик, подчиняет себе всю флору. Ее завезли в Европу – и теперь не знают, что делать. Так, в Англии ты не продашь участок, если на нем есть эта гадость. Причем японский гость вообще не реагирует на химикаты. В 2020 году он прорвался через границу с востока. Одновременно атаковал с запада – растение уже есть в Ленинградской области. Россия может стать ареной битвы гигантов – борщевика и рейнутрии. Кто победит? А так ли важно, если нам с обоими не жить?

Ученые пока разводят руками: врага – ищем. Будет это растение, животное или насекомое, непонятно. Надо торопиться: мы без шуток можем потерять собственную страну, уступив ее… растению.

КСТАТИ

Лакомились топинамбуром? Его клубни ценнее картофеля. Его и завезли из Америки прежде картофеля, но последний оказался вкуснее (но топинамбур – полезнее). А вы в курсе, что он в Черной книге растений? Да, это сорняк, который мощно распространяется и подчиняет окрестные виды. Но: не отравляет почву, не ядовит, красиво цветет и съедобен. Есть идея выбить борщевик топинамбуром. А почему бы и нет?