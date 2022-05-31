От Мариуполя отчалил первый российский сухогруз

Первое судно получившее груз в порту Мариуполя после освобождения города, вышло из порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Первое судно получившее груз в порту Мариуполя после освобождения города, вышло из порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

- Судно типа «Славутич» зашло в порт после его полного освобождения и разминирования. Сухогруз был загружен металлом, который должен доставить в порт Ростова-на-Дону, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что еще 24 мая территории порта в Мариуполе были разминированы специалистами Черноморского флота и инженерными войсками. Всего было обследовано 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими националистами и Вооруженных сил Украины.

Тем временем, российскими военнослужащими был выполнен «комплекс мероприятий по устранению минной опасности и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений, навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь».

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры того, как военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна «Ferhanaz», что находится в порту Херсона на Днепре.

Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных в Черном море мин Вооруженных сил Украины. Капитан отметил, что оставшиеся на судне члены команды остались без средств к существованию, так как в Херсоне нет банков или какого-либо другого места, где можно снять деньги с карты. Именно из-за этой ситуации они и попросили российских военнослужащих оказать нам гуманитарную помощь.

Напомним, по данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Пока киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район и не предоставляет информацию о минировании судоходных путей.