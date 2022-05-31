Включил режим экономии: Дима Билан отоваривается на блошиных рынках

За кулисами премии RU.ТV певец рассказал о чувствах к МакSим, конфузах на светских раутах и одиночестве Фото: Иван МАКЕЕВ

Триумфатору премии RU.TV Диме Билану, который не только получил главную статуэтку "Артист года", но и удостоился отдельной номинации за свои дуэты, теперь приписывают роман с певицей МакSим. Мол, он пел и с Зиверт, и с Мари Краймбрери, но ни с кем его совместное выступление не было даже вполовину таким чувственным, как с Мариной Максимовой. Да и она - девушка свободная. Впрочем, за кулисами премии подобным вопросам Билан лишь улыбнулся: творческий процесс - он такой, туманный... О чем еще рассказал певец, "Комсомолка" внимательно послушала и записала.

О ЧУВСТВАХ К МАКSИМ

- Я так ей благодарен за наш дуэт (артисты перепели самый известный трек певицы "Знаешь ли ты...". - Ред.). Дело в том, что я очень чувствительно отнесся к ее болезни - мне это знакомо, да и у самого был непростой год по состоянию здоровью. Я написал МакSим, отправил сувенир, букет цветов. И как-то сама собой возникла идея записать музыку - мне очень хотелось прикоснуться к этой вибрации.

Мы и клип на днях сняли. Откровенности в нем не ждите: я предпочитаю художественное прочтение, когда на все на полукасаниях, полутонах, с недосказанностью. Да, по юности было интересно продемонстрировать это напоказ, а теперь всё только за закрытыми дверями.

О КОНФУЗАХ НА СВЕТСКИХ РАУТАХ

- Это случается постоянно. Я помню, как однажды поехал на какое-то важное мероприятие с дресс-кодом total white (весь в белом. - Ред.). Сел на переднее сиденье, в руках у меня была бутылка морковного сока. Я, значит, его держу, и вдруг - лежачий полицейский: машина подскакивает, бутылка вылетает у меня из рук, все залито этим оранжевым соком, и я весь оранжевый. Пришлось возвращаться и переодеваться в какую-то чушь.

А в другой раз перед самым выступлением я бежал к сцене и врезался головой в какую-то трубу. Искры из глаз, а мне выходить - у нас тогда как раз был дуэт с Анастейшей. И я в таком шоке иду... Потом в Кремле, помню, пел "Ночной хулиган" в самом начале нулевых. Разбежался и поскользнулся на блестках, подлетел горизонтально и упал плашмя, ударившись спиной и затылком об сцену. Я даже не помню, как я выступил, но больно было долго.

ОБ ЭКОНОМИИ

- Последние два года турбулентности я не экономил на команде. Наоборот, понял, что надо повышать размер благодарности тем, с кем ты долго работаешь и кем дорожишь. А что касается личных трат, то я никогда не болел вещизмом: старался найти какие-то неизвестные бренды одежды, легко относился к внешнему виду.

А сейчас и вовсе стал экономить на себе. Например, у меня в доме всё никак не закончится ремонт. А я большой фанат советского конструктивизма - люблю этот стиль в архитектуре, в мебели, в предметах декора. И сейчас я все это скупаю на блошиных рынках - большой привет рынку в Измайлово! Там можно найти массу необычных вещиц, разного антиквариата. И меня там уже все знают.

О СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ

- Сейчас все говорят про восемь лет. Я не знаю, как так получилось, но в моем информационном поле эта тема была по касательной. При всем своем кругозоре и интересах - будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции, меня это каким-то образом обошло стороной. Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка - творческая, какая угодно, вы только скажите.

ОБ ОПЕРАЦИИ

- Что я себе отрезал? Послушайте, если я еще буду говорить о своих болячках, что останется вообще от меня? Тебя распнут просто и все, у тебя ничего личного не останется. Все свои болячки я тщательно скрываю.

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

- Как я отдыхаю? Закрываюсь в вакуум, ухожу от людей, прячусь. Как Джаред Лето, ухожу в горы.

О СОСЕДСКИХ ВИЗИТАХ К ПОЛИНЕ ГАГАРИНОЙ

- Я к ней как-то приезжал в гости на шашлычок. Просто потрясающе красивый дом и участок, природа там сумасшедшая: леса, реки. У нее прямо по заднему двору реки текут. Но больше никаких секретов я вам не открою.

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