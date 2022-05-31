На Украине уволили скандального омбудсмена. Но кто извинится перед Россией?

Психические девиации Денисовой имели ярко и четко выраженные отклонения Фото: ТАСС

Верховная рада Украину уволила с должности Уполномоченной по правам человека известную вырусь Людмилу Денисову. Эта уроженка Архангельска стала настолько свидомой, что от ее болезненных фантазий не по себе стало даже украинским парламентариям.

Психические девиации Денисовой имели ярко и четко выраженные отклонения сексуального плана. Она постоянно распространяла фейк за фейком о том, будто российские военнослужащие на территории Украины насиловали все живое, женщин, стариков и старух, мужчин и даже детей, вплоть до младенцев. Многих из которых потом якобы убивали. Причем, жестоко, изобретательно, с такими извращениями, про которые не подозревают даже сценаристы в Голливуде. В общем, совершали свои "ужасные преступления" точно такими же, какими "прославились" бандеровцы в конце Великой Отечественной и после нее на территории Украины и Белоруссии.

Характерной чертой всех ее "живописных" описаний российских "зверств" было полное отсутствие хоть малейших доказательств. Она просто реализовывала возникавшие в ее голове сценарии, которые появлялись явно не на пустом месте. В принципе, Денисову ждал консилиум психиатров, причем, настоящих профессионалов, но вместо этого ее раз за разом выпускали кормить западные "сказками из фильмов ужасов".

Западная пресса, которая поначалу с жадностью хваталась за каждую такую историю, со временем начала понимать, что ей скармливает свои придумки психически больной человек, который не отвечает за свои слова, и потихоньку-полегоньку стала отстраняться от тиражирования украинских фейков, в которых не было ни слова правды или здравого смысла.

Начали понимать, что Денисова больше вредит, чем помогает, и у Зеленского. Фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Денисовой, что моментально увенчалось успехом.

Свои претензии к омбудсмену Украины озвучил один из депутатов этой фракции в украинском парламенте Павел Фролов. Таких претензий три.

Самая главная – "Непонятная концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращённой форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами. Что, как посчитали депутаты, "лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ".

По их мнению, следующим "грехом" Денисовой стало то, что она полностью устранилась от своей прямой работы по "организации гуманитарных коридоров и обмену пленными ".

И третьим прегрешением Денисовой стало то, что после 24 февраля за границей она была чаще, чем на Украине, предпочитая ей Вену, Варшаву и другие европейские столицы.

И, хотя Украина фактически признала, что ее уполномоченная по правам человека является не просто лгуньей, а клеветницей, и ее от суда может спасти только признание недееспособной, никто в Незалежной и не подумал извиниться за ее клевету. Впрочем, мы и не ждали, это не характерно для нынешней Украины.

Кто сменит Денисову на этом посту? Говорят, что новой уполномоченной может стать Марьяна Безуглая, еще одна украинская "гуманистка", которая как раз предлагала недавно наделить командиров в ВСУ правом расстреливать своих бойцов, отказывающихся выполнять приказы. Есть и другие кандидатуры. Однако, кто бы ни занял этот пост, этот человек будет все время лгать и лгать. Тем более, что в условиях, когда никаких прав человека на Украине уже не осталось, а работу по обмену военнопленных передали в ведение Минобороны, новому омбудсмену ничего больше не остается. Не говорить же правду. Грохнут на втором предложении.

Ну, в крайнем случае, можно будет, как советует советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, "закатить образцово-показательную истерику". Все равно чего-либо более адекватного от Украины уже никто не ждет.

P.S. И только совсем непонятно теперь, зачем украинцы и украинки трусы себе пачкали сиропом, вареньем и кетчупами. Если Денисова все придумывала и брала фантазии из головы. Задарма, получается, измазывали. А трусы ведь теперь отстирывать надо.