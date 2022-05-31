Отсудивший полмиллиона Стас Костюшкин так и не получил денег от певицы Монеточки

Судебный процесс знаменитостей длился около года Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что песня "Мама, я не зигую" певицы Монеточки на самом деле оказалась хитом "Женщина, я не танцую" от Стаса Костюшкина, сайт kp.ru уже рассказывал. Судебный процесс знаменитостей длился около года, а в начале апреля в деле поставили точку. За плагиат, который подтвердила экспертиза, Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки. - Ред.) должна выплатить Костюшкину 500 тысяч рублей. Изначально артист требовал почти миллион, но суд почти вдвое урезал сумму компенсации.

Впрочем, денег от оппонентки спустя без малого два месяца автор и исполнитель так и не дождался. Об этом певец рассказал kp.ru за кулисами премии РУ.ТВ.

- Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась не только от меня, но и от всех россиян вообще. Простила всем, кому должна, - отшутился Костюшкин и тут же посерьезнел. - Поймите, для меня проблема не деньгах: мне был важен сам прецедент, а не выплата. Потому что есть исполнители, которые не спрашивают твоего разрешения на твои же произведения и никак не хотят договариваться. Видимо, я до их уровня как-то не дорос. А вот это уже обидно!

Однако, по словам экспертов, в случае невыплаты компенсации артистке может быть не до смеха.

- Неисполнение решения суда - это наказуемое деяние, тут даже сам суд может наложить дополнительные санкции, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - А кроме того, по итогам судебного процесса выдается исполнительный лист, который отправляется по месту прописки ответчика, то есть Монеточки. В этом случае служба судебных приставов начнет розыск средств на счетах, а также недвижимого и движимого имущества, на которые сможет наложить арест. Ограничения могут быть очень чувствительны по возвращении артистки в Россию: ей могут запретить пользоваться автомобилем и даже выезжать за рубеж.

Впрочем, если Стас Костюшкин действительно намерен простить певице полумиллионный долг, то способ есть.

- Решение суда, вступившее в законную силу, изменить невозможно. Но если Стас Костюшкин решит проявить великодушие, он может не обращаться в службу судебных приставов - тогда взыскивать деньги с Монеточки никто не будет, - уточнил адвокат.