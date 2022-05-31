Мишки, гудбай! Большая Арктическая экспедиция достигла крайней северной точки Евразии

Путешествие по льдам Русского Севера окончено, 1 июня походники возвращаются домой. Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Семь дней шли московские путешественники по Русскому Северу. Через метель, сильнейший ветер по бескрайним белым полям. 25 мая первая группа высадилась на островах Комсомольской правды, чтобы пройти по льдам моря Лаптевых и полуострову Таймыр до крайней северной точки Евразии, где на полярной станции в это время работала вторая, научная группа.

Первые – повторяли путь Семена Ивановича Челюскина, который открыл эти места 280 лет назад. Вторые – проводили опыты, изучали мир Арктики и экологическую обстановку Русского Севера.

Семь дней шли московские путешественники по Русскому Северу. Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В состав обеих групп входили обычные московские старшеклассники: 14 человек отобрали из 25 000 школьников, мечтавших попасть в состав этой экспедиции. Через бескрайние льды их вел известнейший полярник Матвей Шпаро. А о приключениях путешественников рассказывал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

А их было немало: белые медведи, заброшенные хижины, деревянные маяки, которые напоминают о первооткрывателях Русского Севера.

- 30 мая мы нашли сруб советского исследователя Арктики Ивана Дмитриевича Папанина. Еще в 80-е туристические группы заходили туда, и отмечались в журнале, который лежал внутри, описывая в нем свой путь. Но, к сожалению, ни журнала, ни каких-либо других артефактов мы уже не нашли, - рассказывал Евгений Сазонов в своих радиодневниках, записанных специально для «Радио «Комсомольская правда» (97,2FM). - К сожалению, домик полностью занесен изнутри снегом, дверь была выбита. Тут, видимо, постарались белые медведи.

А в районе мыса Щербина они нашли странную пирамиду из камней. Кто ее сделал? Остается только предполагать.

1 июня группа, которая двигалась от островов «Комсомольской правды» к мысу Челюскина на лыжах, достигла, наконец, точки своего назначения. Товарищи с метеостанции встретили их флагами и песней. Сначала не было слышно, что именно поют школьники, а потом выяснилось – «Пусть бегут неуклюже».

- Это непередаваемые ощущения: понять, что больше не нужно надевать лыжи, больше не нужно никуда двигаться. Что просто нужно будет дождаться вертолета и улететь не большую землю. Это радостный момент. Но есть и грустный, - признается Евгений Сазонов. - Несмотря на боль в ногах, на мозоли, на упадок сил в какой-то момент понимаешь, что готов идти еще неделю. А может, и две по этой бескрайней ледяной пустыне. И при этом наслаждаться ею. Потому что Север прекрасен, Север красив.

В состав обеих групп входили обычные московские старшеклассники: 14 человек отобрали из 25 000 школьников, мечтавших попасть в состав этой экспедиции. Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Уже 2 июня за членами экспедиции должен прилететь вертолет, с которого начнется их путь домой. Все путешественники здоровы, радостны и передают приветы своим родным и близким. Они живут ожиданием встречи, которая состоится уже совсем скоро. Прощай, Арктика, встречай, Москва!

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