В Россию возвращается лето: Земля избежала «ядерной зимы»

Ожидали метеорный шторм: несколько десятков «падающих звезд» в секунду. Красиво! Но лучше – без такой красоты. Фото: Shutterstock

Утром 31 мая должно было состояться зловещее шоу космического масштаба. Земля должна была столкнуться с обломками кометы Швассмана-Вахмана. Комета развалилась еще в 1995 году, обломки ходили-бродили, и по совершенно точным подсчетам должны были накрыть Землю. Даже час был вычислен неоднократно: около 8 утра по Москве.

Ожидали метеорный шторм: несколько десятков «падающих звезд» в секунду. Красиво! Но лучше – без такой красоты. Кометная пыль засорила бы верхние слои атмосферы. Свет Солнца оказался бы частично блокирован. Наступила бы мини-ядерная зима. Такое случалось в истории неоднократно, как от вулканов, так и от метеоров. Самый яркий пример: гибель большей части биосферы после падения астероида, убившего динозавров. Гибель наступила не от самого падения (взрыва), а именно от «ядерной зимы».

Хвост пыли и обломков приближался. Его даже было видно с Земли. Хотя метеоры должны были лететь из созвездия Волопаса, правее, в созвездии Льва, наблюдалось слабое свечение. Это в солнечном свете мерцало ужасное варево перед тем, как обрушиться на планету.

За несколько дней окрестности созвездия Волопаса заметно оживились. Обычно в конце мая там метеоров практически нет. Вдруг стали видеть по 4-5 в час. Для августа, когда «работает» другой поток, Персеиды (из созвездия Персея) – не так, чтобы много, для мая – очень заметно. Значит, расчеты верны и все состоится. Зажмурились, приготовились.

И вот она, роковая ночь на 31 мая. Хотя в России в 8 утра уже светло, Россия не спит. Переписываются по соцсетям любители астрономии, нервно ходят вокруг мониторов профессионалы. Вдруг расчеты не вполне точны, шторм начнется раньше, и мы его увидим?

Запад России как назло накрыли тучи, от Петербурга до Крыма. Вот всегда так: несколько ночей до того были абсолютно ясными. Зато чиста Сибирь. Там и вперились в небо нетерпеливые глаза.

Около полуночи приходит сообщение из Японии: есть поток! Но пока не шторм. С десяток метеоров в час. Хм… Может, это не оно? Глазом ничего не видно. Наблюдатели описывают каждый замеченный метеор. Не все принадлежат этому потоку. Локатор в Японии тоже вдруг перестает их видеть.

Автор этих строк решил обмануть облака и засел за радиоприемником. Он-то тут причем? Все очень просто. Вот вы едете на машине, в салоне работает FM-радио. Но вы отъезжаете от города, и станция гаснет. FM-волны не бьют дальше нескольких десятков километров. Поэтому, сидя в Москве, мы не слышим станции, например, в Германии. Но метеоры образуют над планетой «зеркало», отражающее волны, на высоте 80 км. Если метеоров много, «зеркало» стабильно: каждый метеор «работает» пару секунд, но вместе они создают отражающий слой. С помощью этого «зеркала» можно услышать хоть Польшу, хоть Петербург, хоть Германию – в Москве.

Чтобы наверняка, применяю хитрый sdr-приемник. В нем станции видны прямо на экране компьютера. Кто работает, кто не работает, сразу видишь. Если появится «лишняя» станция, одно движение мыши – и ты ее слушаешь. Она, не она? Очень удобно.

Странное утро – вроде летнее и светлое, но холодное и серое. Даже птицы не поют. Молчат и далекие станции. Только Москва передает музыку и разговоры. Как так, совсем ничего? Даже в августе, уж на что ослабели в последние годы звездопады, экран радиокомпьютера – как стекло машины в дождь. Далекие голоса появляются и исчезают, наблюдать за этим – как плыть в океане голосов и звуков. А тут – обещали шторм, «который не видели деды и прадеды», и – совсем ничего?

Утро. Вердикт: шторма не было. Но может, не заметили, не поняли? А что Америка, где ночь? Некоторые стали смотреть записи с камер американских обсерваторий. Есть такие сервисы: камеры снимают все и постоянно. А ты можешь смотреть сразу или потом. Но где тоже облака, а где черное пустое небо. Пальмы, тепло, наверное. Но метеоров нет.

Отсутствие присутствия подтвердили и сами американцы. Пишут: время предсказали правильно. А вот со «штормом» погорячились в несколько тысяч раз. Несколько метеоров в час (иные пишут – 10), вместо нескольких десятков тысяч.

Что же случилось, как могли ученые так грубо ошибиться? А тут еще появились голоса, что в созвездии Волопаса терлось что-то мерцающее. Не иначе, пришельцы выставили купол, чтобы Землю спасти. Правда, «терлись» там спутники Илона Маска, которые как раз в Волопасе вспыхивают.

Вообще-то сомнения в том, что шторм будет, высказывались. Предсказали шторм две группы ученых, в Германии и Японии. Их расчеты оказались точны по времени (метеоры появились), но не по количеству (метеоров было мало). И тому есть причины.

Во-первых, это было бы первое наблюдение столкновения Земли с метеорами кометы Швассмана-Вахмана. Первое – значит, все на расчетах, еще ничего не проверено наблюдениями. Во-вторых, сама комета (от нее кое-что осталось) от Земли далеко. А больше всего пыли конечно там, где еще остается (или была) комета. Именно такие ситуации порождали великие штормы прошлого: Земля сталкивалась с несуществующим уже «местом», где раньше была комета, и это «место» оказывалось наполнено пылью.

Но и есть, конечно, более важная и фундаментальная причина. Это только считается, что астрономы могут идеально подсчитать орбиты и движения. Как же, спутником в Марс пульнули, он долетел. Делаем гравитационные маневры у других планет. Да. Это когда ты сам процессом управляешь, а результат видишь. Когда ты ничем не управляешь, а пыли не видишь, пока она не столкнется с Землей, в игру вступают домыслы и предположения. Совпадение данных двух групп ученых казалось веским аргументом. Но природа все-таки распорядилась иначе.

Природа – или те, кто прикрыл планету от разрушительного катаклизма невидимым щитом?

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