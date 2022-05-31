Игорь Угольников удостоен премии за фильм "Подольские курсанты"

Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области военной науки, создания образцов вооружения и военной техники Фото: Министерство обороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил Государственную премию РФ имени Г.К.Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства.

Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области военной науки, создания образцов вооружения и военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне.

«Всего в конкурсе приняли участие 55 соискателей. Среди них - военнослужащие и гражданские лица, ученые и производственники, писатели, деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда», — подчеркнул Валерий Герасимов.

27 апреля 2022 года указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу лауреатами премии Жукова в области военной науки стал авторский коллектив офицеров Главного управления кадров Минобороны

России за военно-исторический труд «Высшие офицеры Великой Страны». Премию также получили коллектив акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», начальник Главного научно-технического

управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Андрей Богомолов, заместитель генерального директора ФАУ «ГосНИИАС» Юрий Кислицын и начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации полковник Евгений Шмырин.

Они отмечены премией «за создание системы авиационных многоцелевых управляемых ракет тактического назначения и управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного вооружения модульного построения».

Генеральный директор ООО «Студия «Военфильм» Игорь Угольников удостоен премии имени Жукова в области литературы и искусства за военно- исторический художественный фильм «Подольские курсанты», повествующий о величии народного подвига в Великой Отечественной войне.

Также лауреатами в данной номинации стали народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых за мемориал «Героям АЛСИБА» в городе Магадане, символизирующий героизм, мужество и боевое братство воинов в годы Великой Отечественной войны.