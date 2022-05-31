Борис Корчевников пристыдил безбожницу Ксению Собчак

Безбожница Ксения Собчак "надругалась над собственным венчанием" Фото: Иван МАКЕЕВ

Борис Корчевников известен не только как душевный телеведущий, но и как истинно верующий человек. На днях он широким гребнем прошелся по представителям светской тусовки. Особого внимания удостоилась безбожница Ксения Собчак, которая "надругалась над собственным венчанием".

Борис Корчевников сейчас очень активен в соцсетях. Свободного времени у телеведущего стало больше. Его знаменитое шоу "Судьба человека" пока не выходит в эфир. Потому артист делится с поклонниками своими размышлениями на острые темы. Одна из них касается российского шоу-бизнеса и главных героев светской хроники.

"Помните, был такой Даня Милохин, в платье наряжался еще? А еще премия Муз-ТВ была, там какие-то певцы, танцоры и ряженные качки устроили какую-то свадьбу извращенцев. А ведущую «Дома-2» помните? Она еще потом в священника наряжалась и про церковь врала без конца, и над собственным венчанием надругалась", - обратился к народу Борис.

Он призвал не вспоминать "таблоидный мусор". "Пустота и бесцельность жизни, тупиковый культ себя и своих хотелок, религия цифры и культура нуля - то есть не дающая вообще ничего... Серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30", - написал Корчевников.

Ксения Собак мимо слов коллеги по шоу-бизнесу пройти никак не могла. Пристыженная блондинка разразилась гневной отповедью.

"Помните, был такой мальчик из сериала «Кадетство»? А помните, был симпатичный молодой человек в передаче «Прямой эфир», который участливо заглядывал в глаза своим героям и понимающе кивал, когда они рассказывали про свои злоключения? Вот и я помню, хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали", - начала участливо жена Константина Богомолова.

После чего приложила оппонента: "Есть и сейчас такой человек. Хороший, наверное, даже. Лицо-то светлое, бог в сердце к тому же. Но взялся зачем-то божий человек Борис Корчевников на современную культуру ругаться... Милохин ему не нравится, извращенцы мерещатся, Собчак тоже не угодила".

Собчак принялась отчитывать Бориса и даже призналась, что "по лбу дать хочется". "Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия", - резюмировала блондинка.