Астролог Татьяна Лукашевич: 3 июня ретроградный Меркурий развернется в прямое движение. И будет нам счастье!

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Июнь будет очень горячим, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - А все потому, что Марс – планета огня - вошел в свой собственный знак Овна, который символически также находится под управлением этой стихии. Для тех людей, кто привык действовать и брать на себя лидирующие позиции, это прекрасный период для проявления инициативы. Главное - не переборщить с напором, чтобы избыток энергии не привел к повышенному травматизму. Особенно внимательными надо быть самим Овнам. А вот другим огненным знакам - Львам и Стрельцам - Марс добавит позитива и активности.

Также хорошая новость – разворот Меркурия в директное движение 3 июня, что будет способствовать ускорению всех функций, за которые отвечает эта маленькая планета. Напомню: переговоры, торговля, переписка, поездки, подписание документов, почта, связь. Однако нужно заметить, что важные меркурианские дела стоит отложить до 13 июня. Поскольку Меркурий будет разворачиваться на злой звезде Алголь, к тому же в начале разворота его скорость слишком мала для полноценного проявления его энергии.

Зато потом можно:

- заключать важные договора;

- знакомиться с перспективой;

- делать крупные покупки;

- начинать серьезное обучение;

- покупать средства связи и различные гаджеты;

- подписывать важные документы;

- оформлять бизнес;

- в переговорных процессах обе стороны будут лучше понимать друг друга;

- покупать автомобиль;

- вступать в брак.

В самом конце июня следует быть аккуратным и избегать мест большого скопления людей, т.к. будет складываться напряженный аспект Марса и Плутона, что частенько активизирует военное напряжение и теракты.

Две медленные планеты разворачиваются в июне в ретроградное движение. Это Сатурн и Нептун. В ближайшие дни вокруг дат разворотов можно ожидать событий, связанных с символизмом этих планет. Сатурн отвечает за горные местности, государство, сельское хозяйство, ограничения. Могут произойти перестановки крупных чиновников, изменение законов, обрушение шахт, оползни. Если вы находитесь в горной местности, исключите в начале июня поход в горы.

Нептун – Бог Посейдон, отвечает за водную стихию. Из чего можно предположить о сильных ливнях, усилении вирусной активности, морских катаклизмах.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 июня - Луна в квадрате с Марсом. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

3 июня - Меркурий разворачивается в прямое движение. С этого дня можно подписывать важные документы, начинать важные дела, приобретать бытовую технику. Однако Меркурий разворачивается в квадрате с Сатурном и в соединении со злой звездой Алголь, что может вызвать затруднения в переговорах до середины июня. Поэтому все важные начинания и покупки лучше перенести после 13 июня.

5 июня - Сатурн разворачивается в ретроградное движение в знаке Водолей. Замедляются дела, связанные со строительством, ремонтом, дизайном. Часто происходит перестановка в органах государственной власти, изменения в законодательстве. Существующие ограничения могут быть сняты или действовать менее строго. В сделках по недвижимости могут возникать препятствия или задержки по независящим от вас причинам. В личном плане – меняются наши долгосрочные цели.

9 июня - оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

11 июня - соединение Венеры и Урана. Неожиданные романтические знакомства, партнерства, внезапные расставания, скачки валют.

Тригон Меркурия и Плутона – новости, касающиеся финансовой системы, крупного бизнеса, удачные публичные выступления.

13 июня - Меркурий войдет в знак Близнецы. Заметно увеличится активность в контактах, поездки, учебный процесс пойдет намного легче. Хорошо заниматься литературной или журналистской деятельностью, рекламой, организацией своего сайта, покупать автомобиль, компьютер, телефон.

14 июня - полнолуние в знаке Стрельца. Способствует усилению волны миграции под влиянием внешних факторов. Также могут всплыть нелицеприятные факты о сильных мира сего, когда кто-то получил хорошее денежное вознаграждение за определенные действия. Можно ожидать дождливую погоду, наводнения.

16 июня – тригон Солнца и Сатурна. Способствует удачному обращению в государственные структуры, изменению в законодательстве, назначениям на важный пост.

19 июня - квадрат Венеры и Сатурна. Расставание с партнерами, вынужденная разлука, нехватка любви, материальная заинтересованность в отношениях, охлаждение отношений.

20-21 июня - Венера в тригоне с Плутоном. Если ваши отношения пережили 11 и 19 июня, то сейчас они имеют все шансы стать более глубокими и страстными. Однако из-за прохождения Венеры по злой звезде Алголь следует быть внимательными, если вы планируете свидание с малознакомым человеком. Благоприятно для крупных сделок.

Меркурий в секстиле с Юпитером – удача в оформлении юридических и заграничных документах, издательской деятельности, в дальних поездках.

21 июня - Солнце переходит в знак Рака. На первый план выходят семейные вопросы, помощь родителям, работа на земле, отношение к Родине.

День летнего солнцестояния – символически свет и тьма имеют равные силы.

22 июня - Луна в соединении с Марсом. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

23 июня - Венера входит в знак Близнецы. Чувства становятся легкими, основанными больше на интеллектуальном единстве. Знакомства завязываются в транспорте, поездках, через соседей и родственников, а также во время обучения. Мужчинам нравятся умные женщины, с которыми есть о чем поговорить.

27 июня - Марс в секстиле с Сатурном. Единство активности и целеустремленности, когда нам легче достигать поставленных целей.

28 июня - Нептун разворачивается в ретроградное движение. Могут наблюдаться сильные ливни, наводнения, цунами, новости в области фармацевтики, медицины, кино. Усиленные потоки мигрантов.

29 июня - Новолуние в знаке Рака в соединении с Черной Луной. Искаженное понимание идей национализма, Родины, семьи.

Квадрат Солнца и Юпитера вызывает стремление нарушения закона, конфликт с вышестоящими людьми, подрыв авторитета, потерю репутации у высокопоставленных персон.

30 июня - Луна в квадрате с Марсом. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

Марс идет на точную квадратуру с Плутоном 2 июля – усиление военной активности. Риски террористических актов, аварийность, опасность землетрясений, достижение собственных целей любой ценой. Следует избегать мест большого скопления людей, сейсмических районов, военных действий.

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