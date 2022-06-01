В США на ипподроме произошел гендерный скандал

Фото: Shutterstock

Выступления на скачках Broadway Stakes, которые проводятся на ипподроме Грейвсенд в штате Нью-Йорк, для шестилетней кобылы по имени Kept True стали триумфальными – она пришла первой в пяти заездах и принесла своим владельцам более $346 тысяч (более 21 миллиона рублей) призовых.

Поскольку после этих скачек Kept True «выходила на пенсию», ее было решено продать заводчикам для разведения потомства.

После упорных торгов на площадке Keeneland Sales (американского аукционного дома, занимающегося продажей чистокровных лошадей) кобыла досталась конезаводчикам Мишель и Алексу Кроуфорд, которые выложили за чемпионку $151 тысячу (9,2 миллиона рублей).

Новые владельцы тут же отправили свое драгоценное приобретение к ветеринару, чтобы оценить состояние здоровья матери будущих премиальных жеребят. Но не тут-то было: у Kept True обнаружилась редкая аномалия, при которой особь женского пола таковой вовсе не является.

Проще говоря, яичников у «кобылы» не оказалось. А при дальнейшем исследовании выяснилось, что и на генетическом уровне чемпионка к женскому полу отношения не имеет, поскольку у нее (или у него?) были обнаружены мужские хромосомы. При всем этом внешне кобыла выглядит вполне женственно, да и другие признаки у нее на месте.

По понятным причинам покупатели потребовали отменить сделку – получить потомство от такого чуда природы не стоит и надеяться. А вот покупатели вернуть деньги отказались – они утверждают, что все было по-честному.

Теперь и прежних, и нынешних владельцев чудо-лошади ждет разбирательство. Впрочем, американская судебная система поднаторела в решении гендерных споров и наверняка найдет какое-то решение. А вот участи самой Kept True вряд ли позавидуешь – альтернативой конезаводу для нее может стать мясокомбинат.