Канцлер Германии Шольц намерен военизировать страну

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дополнительное финансирование в размере 100 миллиардов евро позволит бундесверу превратиться в крупнейшую армию в Европе, а в недалеком будущем ФРГ будет направлять до 2% ВВП на военные нужды.

Вскоре после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины правящей коалиции Германии удалось согласовать с оппозицией создание спецфонда для финансирования армии.

Известно, что большая часть средств из этого фонда будет направлена на модернизацию военно-воздушных сил, а также на создание и развитие космической системы раннего предупреждения. Остальная часть денег будет распределена между военно-морским флотом и сухопутными силами.

– Дополнительное финансирование в 100 миллиардов евро поможет бундесверу стать крупнейшей конвенциональной армией НАТО в Европе, – заявил Шольц.

Конвенциональная или обычная армия не предусматривает наличия оружия массового поражения, то есть ядерного, химического и биологического. Остальные типы вооружений в такой армии вполне допустимы.

В последнее время Шольца нередко упрекают за слабую военную поддержку Украины, которая в основном сводится к обещаниям возместить союзникам по НАТО отправленную на Украину тяжелую технику. В то же время, эксперты считают, что необходимость выполнять свои обещания, данные Польше, Словакии и Чехии, могут серьезно подстегнуть развитие военно-промышленного комплекса ФРГ.

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