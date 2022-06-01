Байден рассказал о планах США на Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джо Байден в статье для издания The New York Times поведал, что основная цель, которую его администрация якобы хочет достичь на Украине, это создание «демократического и суверенного государства».

По словам президента США, вместе с Америкой многие страны встали на сторону Незалежной с тем, чтобы оказать ей беспрецедентную поддержку в конфликте с Россией.

– Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, имеющую средства для отражения и обороны от будущей агрессии, – написал Байден.

Также стало известно, что Байден одобрил поставку киевскому режиму ракетных систем залпового огня HIMARS с прицельной дальностью до 500 километров.

Ранее в администрации президента сообщали, что на Украину не будут направлены вооружения, способные ударить с территории Украины по России чтобы не спровоцировать конфликта между РФ и НАТО. Позже Байден заявил, что украинцы пообещали ему «не стрелять по России».

Кроме того, очередной пакет помощи Украине будет включать вертолеты Ми-17, а также системы Javeline, Stinger, и другие.

Вместе с тем, Байден продолжает утверждать, что США не хотят войны с Россией и не собираются выступать в качестве стороны конфликта о тех пор, пока не будут атакованы сами либо кто-то из их партнеров по НАТО.