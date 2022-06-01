Назван маркетплейс с самым точным поиском товаров в России

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За последние годы доля покупок на маркетплейсах в России стремительно растет. Онлайн-шопинг подарил возможность, не вставая с дивана, купить почти все: от полного ассортимента супермаркетов до крупной бытовой техники, стройматериалов и автозапчастей. При этом, как отмечают аналитики TelecomDaily, принципиально важную роль начало играть то, насколько предложенные товары соответствуют поисковому запросу.

Бывает, присмотрел себе новый телефон, точно знаешь его модель и ищешь на маркетплейсе. Когда целиком указал название, все находится быстро. Если, конечно, товар есть на площадке. Другая ситуация: вам нужно найти краску. Какую — вы сами точно не знаете. Вбиваете в поиск «краска» и узнает, что она бывает интерьерной, влагостойкой, для наружных работ и т.д. А может, вы хотели побелить потолок известью, набрали ее в строке поиска и узнали, что такую побелку маркетплейсы не продают. Зато есть водоэмульсионная краска, которая как раз идеальна, чтобы освежить потолки.

Для исследования аналитики отобрали три крупнейших отечественных маркетплейса. Это Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Респондентам предложили оценить результаты по тестовым запросам. В поиск вбивали разные вариации товаров из категорий, которые есть на всех трех площадках. Это одежда и обувь для взрослых, косметика и парфюмерия, детские товары, электроника и техника, товары для дома и дачи, продукты. Использовали как общие запросы («платье с коротким рукавом»), так и брендовые («лезвия gillette fusion 5»). Всего получилось 930 тестовых вариаций. Их предложили оценить респондентам, чтобы узнать, насколько точно, по их мнению, маркетплейс показывает именно то, что искали.

Общие результаты по всем тестируемым площадкам следующие — покупатели довольны точностью их работы. В 75,6% случаев поисковик маркетплейсов находит именно тот товар, что и был обозначен в запросе. Например, нужна была «желтая настольная лампа» — ее и выдавал поиск. 8% тестовых запросов были товаром на замену: например, лампа оказалась не желтой, а салатовой, но это все же лампа. В 14% результат был совсем неподходящим, а в 2,5% его можно считать дополнением к тому, что искал пользователь (не лампу, а лампочку).

Результаты работы поискового алгоритма разделили на «качественные» и «некачественные». В итоге самое высокое качество поиска оказалось у Яндекс.Маркета (87,7%). За ним, по результатам исследования, следуют Wildberries (82,4%) и Ozon (80,5%). Лидер исследования чаще всего выдавал товар с полным соответствием запросу и лучше прочих выдавал рекомендации похожих.