Минобороны России продемонстрировало боевую работу "Ураганов" с "Орланом"

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины бросают на открытые позиции бывших гражданских - бойцов территориальной обороны.

Украинские националисты, которые засели в школах и детских садах под прикрытием мирных жителей, понимают, что воевать с российской армией за пределами населенных пунктов - затея отчаянная и бесполезная. Они отлично знают, что при современных способах ведения боевых действий регулярной армией, без поддержки авиации сидеть в окопе в чистом поле равносильно самоубийству. А потому, на задания чаще бросают бойцов территориальной обороны.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", которые при выполнении огневых задач в ходе специальной военной операции работают по координатам, что сообщает им оператор беспилотника "Орлан-10".

Беспилотник с помощью совершенной оптики и электроники быстро распознает в поле тщательно замаскированные укрепления и технику противника.

- От операторов "Орлана" артиллеристы получили координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ. После получения данных батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по замаскированной бронетехнике и опорном пункте противника, - комментируют кадры в Минобороны России.

На все уходят минуты.

В военном ведомстве отметили, что в результате нанесенного удара расчетами РСЗО Центрального военного округа (ЦВО) по координатам обнаруженных целей были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ.

После выполнения огневой задачи артиллерийские расчеты сменили огневую позицию и произвели перезаряжание систем залпового огня.