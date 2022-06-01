Лев из Китая стал звездой интернета

Славу королю зверей принесла новая прическа

В зоопарке Гуанчжоу посетители обнаружили необычного льва по кличке Ханг Ханг. У него абсолютно прямая грива, как будто несколько стилистов ее вытягивали утюжком для волос. Работники зверинца уверяют: они здесь не причем. А виной всему – экстремальная влажность и дурная привычка хищника облизывать когти и чесать ими гриву.

Один из посетителей зоопарка 29 мая опубликовал фотографию Ханга с необычной причёской в соцсети Weibo. Снимок оказался вирусным и его начали активно репостить с различными надписям, - пишет Must Share News. К флешмобу присоединился и сам зоопарк. Они выложили фото своего питомца и подписали:

"Хотя я изменил причёску, я всё ещё самый красивый парень на свете. Спешите увидеть меня в зоопарке Гуанчжоу!". Также сотрудники запустили хештег #DiscoveringGuangzhouZoo со снимками больших кошек и призывом увидеть их вживую.

По данным сайтов погоды Китая, в тот день, когда была сделана фотография на улице, стояла 32-градсная жара, а влажность воздуха составляла 89%. Несмотря на это, многие пользователи соцсетей не верят и, посмеиваясь, указывают на слишком ровную и аккуратную укладку у животного в стиле The Beatles.