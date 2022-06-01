Кулинарный баттл проекта «Здоровое питание»: простые и полезные блюда для летних каникул приготовили в прямом эфире

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организаторы мероприятия – проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», и медиагруппа «Комсомольская правда». На этот раз тема состязания звучала так: «Ура, каникулы: готовим сами вкусно и полезно!»

В студии собрались популярные фуд-блогеры: Елена Фенцик, Ольга Молодцова, Зумруд Мирзоева, Евгения Полевская. Каждая из участниц должна была за 25 минут приготовить простые и здоровые блюда, которые школьники и студенты смогут повторить самостоятельно во время летних каникул.

Работы участниц конкурса оценивали члены авторитетного жюри, в которое вошли Екатерина Головкова, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»; Родион Газманов, музыкант, поэт, актер, телеведущий; Елена Смирнова, представитель ФИЦ питания и биотехнологий; Сергей Слободенюк, шеф-повар студии Royal Kitchen.

Открыл шоу звездный гость программы – Родион Газманов. Он вместе с Екатериной Головковой приготовил освежающий летний суп гаспачо по собственному рецепту. Певец рассказал, что интуитивно выбирает здоровое питание – больше всего он любит мясо и овощи.

«Мне просто нравится вкус качественных продуктов, я не заставляю себя придерживаться каких-то правил здорового питания, это происходит естественно. Готовлю с минимумом специй, чтобы ощущался естественный вкус еды», – рассказал артист.

10 лет назад Родион переехал за город и там стал много готовить, увлекся кулинарными экспериментами: купил гриль, коптильню, регулярно устраивает «мясные вечеринки», на которые с радостью приезжают друзья певца. Он поделился кулинарными секретами:

«Стейк я смазываю оливковым маслом и немного солю перед жаркой – получается очень вкусно. Обычно к мясу делаю овощную тарелку – просто нарезаю свежие овощи. Но главный хит – запеченный чеснок, его просят все гости. Чеснок нужно разрезать поперек, смазать подсолнечным маслом, посолить и завернуть в фольгу, зеркальной стороной внутрь. На 10–15 минут положить на гриль или в духовку на 250 градусов. Это отличный гарнир!»

Суп гаспачо получился по-домашнему вкусным и по-летнему легким. Вдохновившись примером Родиона, фуд-блогеры тоже встали к плите. Они представили на суд жюри салат с курицей, цветную капусту, запеченную с сыром, а также полезные варианты шаурмы и хачапури.

Все блюда прокомментировала научный эксперт Елена Смирнова. Она одобрила состав представленных «детских» блюд, подтвердила доступность их приготовления, разнообразный и сбалансированный состав.

Жюри оценивало не только вкус и пользу блюд, но и их оформление, подачу, а также баланс ингредиентов и то, насколько уникальными, здоровыми и подходящими для детей были предложенные рецепты. Экспертам было непросто выбрать победителя, но все же наибольшее количество баллов набрала Ольга Молодцова и ее ПП-шаурма. Блюдо получилось полезным и универсальным: его можно как съесть дома во время каникул, так и взять с собой на пикник или на учебу, когда она начнется.

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова поблагодарила всех участниц за то, что они нашли время и пришли в кулинарную студию.

«Девушки – большие молодцы! Сегодня они представили разнообразные рецепты, которые дети смогут повторить самостоятельно. Некоторые из конкурсных блюд изначально казались нам не очень здоровыми, но оказались вкусными и полезными. Больше всего нас поразила ПП-версия шаурмы. Автору этого удивительного блюда мы и вручаем главный приз», – сказала Екатерина.

Остальные фуд-блогеры также получили памятные дипломы и подарки. Все рецепты, представленные на кулинарном баттле, будут размещены на в разделе «Книга рецептов – готовим вместе» на сайте здоровое-питание.рф.

Если вы пропустили трансляцию кулинарного баттла «Ура, каникулы: готовим сами вкусно и полезно!», запись эфира можно увидеть здесь.