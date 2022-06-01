Геннадий Онищенко, академик РАН: Наших детей надо защищать от перегрузок в учебе, гаджетов и глупости взрослых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Геннадий Григорьевич, от чего надо защищать сегодня наших детей?

- Прежде всего хочу сказать, что надо защитить детей многострадального Донбасса. От бомб и снарядов нацистов.

Украинские военные прицельно бьют по жилым районам, школам городов, подконтрольных нашему политическому и военному руководству. Буквально вчера были убиты две беременные женщины, девочка Мира пяти лет от роду…

Ну, и от разрушительной идеологии, которая навязывается киевским режимом на подконтрольной ему территории, от политики по вытравливанию, размыванию национальных традиций этого очень трудолюбивого многострадального многонационального региона.

Те дети, которые сегодня находятся на территории, подконтрольной ЛНР, ДНР и РФ, получают весь комплекс мер по оздоровлению в Российской Федерации, вовлечены во все мероприятия, которые сегодня проводятся в рамках российского Минпроса, в том числе по оказанию медицинской помощи.

Ну, а та часть детей, которые находятся под контролем режима безответственного и чуждого интересам украинского народа…

Я бы пожелал скорейшего возвращения этой части Донбасса вместе с детьми, которые там живут, под наше православное, христианское, славянское влияние…

- Ну, а если говорить о детях нашей огромной страны, какие проблемы вас лично беспокоят?

- Прежде всего, нужно взрослым системно совершенствовать работу по сохранению и приумножению здоровья детей во время учебного процесса. Потому что те учебные нагрузки, которые ребята выдерживают, не компенсируются ритмом жизни, в котором они сегодня живут. Дети малоподвижны, и в этом немалую роль играет неограниченный доступ к системе интернета, к которой они сегодня просто привязаны и которая почти конкурирует в образовательном и познавательном процессе со школьной системой.

- И при этом много кушают…

- Безусловно, тревогу вызывает и то, как наши дети питаются. Прежде всего, я имею в виду так называемую «мусорную еду» - продукты, которые содержат огромное количество сахара и жира: гамбургеры, чипсы, крекеры, картошка фри, газированные напитки и многочисленные продукты фастфуда (система быстрого питания). Что приводит к ожирению ребят, и, как следствие – к таким эндокринным заболеваниям, как диабет, к сердечно-сосудистым патологиям – гипертонии, ишемической болезни сердца. Такие грозные проявления этих болезней, как инфаркт и инсульт, катастрофически «помолодели»! Эта проблема вызывает большую озабоченность у медиков, ведь только за последние 20 лет число детей в возрасте 6-11 лет, страдающих ожирением, увеличилось в два раза, а число детей с избыточным весом – и вовсе в три раза.- Кто должен заниматься этими проблемами – Министерство образования, школа, Минздрав?- Прежде всего - семья. К сожалению, роль семьи в наше время принижена, где-то дискредитирована, где-то размыты ее трезвые, идущие от общечеловеческой мудрости, законы, порядки и так далее. И очень важно вернуть значимость этого социального института. Школа, семья, каждый из нас и все мы вместе взятые должны этим заниматься.

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не знаю, как у вас, а у меня, как отца и деда, вызывают тревогу вопросы полового воспитания детей. Меня беспокоит, что, «благодаря» интернету, и к нам проникает с Запада усиленная пропаганда «множества разных видов полов». Уже и в магазинах России, Белоруссии можно найти книжки для детей о любви мальчиков в детском летнем лагере.

- Вот этот гендерный плюрализм – это преступление. Если появились такие книжки, надо начать с того, чтобы лишить лицензии то издательство, которое их напечатало, как бы оно ни оправдывалось законами бизнеса, того человека, который написал, привлечь к уголовной ответственности.

И, конечно, система продажи (а это специализированные магазины все-таки) тоже должна ответить.

Это по этому конкретному случаю. А в остальном мы должны лишить себя той абсолютно непростительной терпимости ко всему тому, что в этой сфере происходит. Хватит нам розовых соплей по поводу права человека на выбор своей гендерной принадлежности. Что тебе дала природа, то и прими, с тем и живи.

- Как вы поздравите своих десятерых внуков с Днем защиты детей?

- Мои внуки - уже состоявшиеся личности. Одному 18 лет на днях исполнилось, а самой младшей внучке седьмой месяц идет, уже взрослая девушка. Я бы хотел, чтобы они жили на порядок лучше, чем мы с вами. Поэтому давайте мы с вами сделаем все для того, чтобы не только в этот день, а все 365 дней в году наши дети были защищены, здоровы, обласканы и не обделены вниманием.