Превращаем Жучку в льва и панка: эксперт рассказала о модных и безопасных стрижках для собак

Пудель Польза в образе панка

ПАНКИ, ХОЙ

Груминг – изначально процедура гигиеническая: животному стригут когти, чистят ушки и обрабатывают глазки. Но когда звери стали модным аксессуаром, груминг также превратился в искусство.

Татьяна Новикова креативным грумингом занимается уже более 10 лет. Почти все это время ее пудель Польза выступает главной моделью: то она ходит в «свитере», который выбрит из ее же шерсти, то с ярко окрашенной шерстью и стразиками.

Пудель Польза в образе панка

- Польза - звездная собака, она обожает позировать и фотографироваться, - рассказала Татьяна Новикова корреспонденту kp.ru. – Она много снималась в рекламах, потому что любит камеры и людей. За 11 лет, что мы с ней вместе, Польза примерила сотни образов, и в каждом была хороша.

Пудель в черно-красной шубке

Для одного из конкурсов грумеров Татьяна превратила свою собаку в панка: косички, раскрашенная в разные цвета шерсть и самый настоящий ирокез на голове:

- Подготовка к такому образу заняла много времени: в один день я ее покрасила, в другой – подстригла, а работу над образом завершала уже на самом конкурсе, - рассказала Татьяна. – Конечно, как только вернулись домой, ирокез я ей расчесала, потому что ходить с ним было бы неудобно.

Пудель Польза в синей шубке

ЖЕРТВА САФАРИ

На другом конкурсе моделью стала не Польза, а ее дочка. Фишка блистала в образе львенка.

- Работа была очень сложной: собаку красила в два захода, гриву льва сформировала из «родных» ушей собаки, а уши льва пришлось свалять из другой шерсти и пришить иголочкой, - вспоминает Татьяна. - На попе у нее еще сидит лемур, его я сделала из состриженной с Фишки шерсти, потом покрасила ее и также прикрепила к собаке. После этого оделась в охотника с биноклем и шляпой, и таким образом у нас получился целая история: будто я вышла охотиться на льва.

Пудель Фишка в виде мини-льва

Жюри задумку и пуделя-льва оценило: Татьяна на том конкурсе заняла второе место. А среди судей тогда сидели лучшие из лучших – мастера из Таиланда. Именно оттуда раньше приходили самые необычные идеи, и многие московские грумеры ездили учиться мастерству к тайским коллегам.

Пудель с мороженкой

Не навредить!

Не всякой хаски полезны краски

По словам Татьяны, креатив для животных безопасен. Разумеется, если мастер аккуратный и не даст собаке нализаться краски. И если материалы используются качественные. Но с учетом санкций привычные японские и корейские бренды в Москве найти все сложнее, а стоят они все дороже.

- У любого животного может быть индивидуальная реакция на косметику – причем не только на краску, но и на обычный шампунь, поэтому все предварительно тестируем. Краски бывают разные: стойкие, которые будут держаться и полгода, и год, или те, что тускнеют день за днем.

Хаски с ушками

А есть еще краски-мелки, но они «сойдут» после первого же дождя, оставив следы не только на собаке, но и одежде владельца животного, а возможно, даже на мебели. Так что к выбору материалов подходить нужно со всей ответственностью.

Более того, не всех животных стоит красить. Например, такую породу, как хаски не стригут, поэтому на покрашенной хаски краска будет держаться до тех пор, пока собака не перелиняет целиком. А это месяцы.

Другое дело - пудель или мальтийская болонка, особенно, если шерсть светлая: покрасил, сделал дизайн, прошло какое-то время, собака обросла, и весь креатив можно просто состричь.

Пудель-жираф

В МОДЕ - МИНИМАЛИЗМ

Еще на собаках можно выбривать узоры и клеить стразы на шерсть и ушки.

- У меня есть постоянные клиенты: например, одного чихуа-хуа мы то и дело в кого-то «превращали»: то он – тигр, то леопард, - рассказывает Татьяна Новикова. – Но времена меняются. Раньше на собаках чаще делали сложные рисунки: бренд, значок автомобиля и номер любимого игрока хоккейной команды. Сейчас же в моде минимализм – отдельные акценты: кто-то ушки просит покрасить, кто-то – кончик хвоста.

С минимализма грумеры также советуют начинать тем, кто впервые пробует креатив на своей собаке. Одно дело, если к вам выйдет ваш питомец с розовым хвостиком, и совсем другое – жираф или аллигатор в собачьей шкуре. Так и сердечный приступ «словить» недолго.

Чихуа-хуа в образе тигра

ЦЕНА ВОПРОСА (руб.)

Цены на груминг зависят от породы собаки, ее размеров, характера, спектра услуг и затраченного на клиента времени. Более того, мастер в праве отказать в услуге, если понимает, что не справится с животным.

Груминг гигиенический: от 1500

Креативные стрижки – от 600

Окрашивание ушек в один тон – от 500

Креативное окрашивание питомца – от 1500