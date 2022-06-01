Чтобы разбить союз Сербии и России, НАТО может развязать на Балканах очередную войну

Власти непризнанного Косово попросили Европейский Союз и НАТО срочно принять его в свой состав. Фото: Shutterstock

Власти непризнанного Косово попросили Европейский Союз и НАТО срочно принять его в свой состав. По мнению премьера Альбина Курти, это «не даст России перекроить карту Балканского полуострова». Но на самом деле – это еще больше усложнит ситуацию в непростом месте планеты. Сербия, от которой когда-то Запад насильно отделил автономную область Косово и Метохию и бомбил сербские города, настроена решительно против планов Приштины - и готовит войска.

СЛИШКОМ ХРУПКИЙ МИР

Балканы всегда считались «пороховой бочкой Европы». Здесь намешано множество национальных, религиозных противоречий и давних территориальных споров. В истории часто бывало, что даже из-за мелкой провокации тут начинались большие войны, которые длились долгие-долгие годы. И только недавно, в конце 1990-х, казалось бы, здесь удалось установить хрупкий мир. Но причины конфликтов на Балканском полуострове до конца так и не были устранены. Их лишь ненадолго отодвинули в сторону.

Сепаратистские районы есть в Боснии, Хорватии, Сербии и Северной Македонии — они могут снова вспыхнуть как факел. Но Косово — особый случай. Желание Запада во что бы то ни стало принять это непризнанное недогосударство в свои военные и политические структуры – как никогда показывает политику двойных стандартов Вашингтона и его сателлитов. Ведь для них — можно отсоединить территорию от суверенного государства и делать с ней все что хотят, а возвращение, например, Крыма в состав России — повод вводить санкции и бойкотировать на международной арене. Защищать косоваров от «этнических чисток» (которых, к слову, не было) — необходимость, а защита людей Донбасса от войны и обстрелов — «вторжение российских войск».

- То, что Косово хочет вступить в ЕС и НАТО - это все с подачи США. Такой проект имеет несколько целей. Во-первых, на фоне противостояния Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации - они хотят продемонстрировать свои возможности управления квазигосударствами, которых именно они создали - нарушая все нормы и законы. Во-вторых, они хотят надавить на Сербию как союзника России, чтобы мы пошли против нашего братского народа. Тем самым они хотят показать всему миру, что видите, мол, даже самые близкие к русским народы против них, - рассказал kp.ru сербский политик, глава движения патриотов Отечества и диаспоры «Род» Драган Станоевич.

БОЛЬШЕ НЕ МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ

Коллективный Запад очень раздражает лояльная политика официального Белграда к Москве. Страна не только не приняла санкции против России, но и стала единственной европейской державой, которая хоть и завуалировано, но поддержала специальную операцию российских войск на Украине. В ее поддержку прошли огромные митинги. А американцы такой независимой внешней политики не прощают. Поэтому обязательно будут мстить Белграду за своеволие.

Но у Сербии есть, чем ответить. Сейчас это уже не натовский мальчик для битья, как это было в 90-е. В последние годы была создана боеспособная и современная армия, оснащенная оружием по самому последнему слову техники. В чем тоже помогла Россия (и кстати, Китай).

- В случае если Сербия не примет сторону американцев, тогда они задействуют косовских террористов против нас и нашего народа в Косово и Метохии. Сербия на собственном опыте знает как западные страны насаждают свою «демократию», уничтожая народы и страны, как их преступники из НАТО убивают детей, уничтожают города и бомбят страну в центре Европы. Поэтому сербская армия хорошо вооружилась, - добавил Драган Станоевич.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Многие сербы считают, что их президент Александр Вучич все свое правление пытается усидеть на двух стульях, лавируя между Западом и Россией. То он смотрит в сторону Москвы, то объявляет о скором вхождении в Европейский Союз. Некоторым русофилам это не нравится, так как именно «западные демократы» бомбили сербские города в 1999 году. Хотя среди либеральной общественности против главы республики развернулась целая кампания по дискредитации из-за его как раз нормальные отношения с Москвой. Естественно, за деньги Вашингтона. И это понятно — США не нравится даже частичная пророссийская позиция сербского руководства. Поэтому Вучича уже долго время хотят сместить. Пока что безуспешно.

А вот на должность премьер-министра — второго человека страны - Вашингтону все же удалось протолкнуть русофобку, и, к слову, открытую лесбиянку Ану Брнабич. Вот она сейчас делает все, чтобы испортить отношения с Москвой.

Удивительно, что сербские власти сквозь пальцы смотрят на работу в стране откровенно политическим западным фондам и организациям, которые даже не скрывают своей цели. Она для них одна — сместить пророссийские власти на прозападные и разорвать братские русско-сербские отношения. Так они поступили в других южнославянских государствах. Сербия сегодня — последний оплот нашей страны на Балканах.

Но если цветной революцией сместить Вучича не получится, то США и Европа придумали для сербского государства другое незавидное будущее. Многим политикам на Западе кажется недостаточным, что сербский народ наказали развалом Югославии, этническими чистками в Боснии и Хорватии, отделением Косово. Поэтому страну будут стремиться еще больше разделить. На юге в регионе Санджак зреет сепаратизм бошняков-мусульман, а на севере — активно развивается воеводинская идентичность, которая ставит перед собой цель выйти из состава Сербии и вступить отдельно в Евросоюз. Вот только на этот раз продолжать кромсать Сербию безнаказанно у англосаксов вряд ли получится.