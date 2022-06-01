В Китае зоозащитники спасли пса от фестиваля собачьего мяса

Собаку породы Акита-ину защитники животных нашли привязанной к магазину в провинции Гуанси Китая. Фото: Shutterstock

Собаку породы Акита-ину защитники животных нашли привязанной к магазину в провинции Гуанси Китая. Перед псом висела табличка «Собачье мясо продается». Это было единственное оставшееся в живых животное в этой торговой точке, остальных уже убили ради «Фестиваля личи и собачьего мяса».

Зоозащитники убедили продавца отдать им Акита-ину. По всем признакам он был домашним питомцем. Пес спокойно относится к поводку, очень дружелюбен по отношению к людям и приучен ездить в автомобиле. Его, видимо, украли перед праздником специализирующиеся на таких преступлениях ворах. Собаке дали кличку «Счастливчик». Сейчас активисты ищут для него бывшего или нового хозяина, а одновременно с этим требуют от властей запретить проведение 21 июня праздника собачьего мяса. Он проходит в день летнего солнцестояния в городе Юйлинь с 2010 года. Этот праздник придумали местные продавцы для увеличения прибыли за счет нерентабельного нынче товара. И у них все получилось. Спрос на мясо щенков и взрослых псов в дни праздника был просто огромный. Фестиваль известен не только в Китае. В доковидные время только ради этого необычного мероприятия сюда прилетали тысячи туристов.

«Ужасная жестокость по отношению к тысячам собак и кошек, забитых до смерти, это еще и очевидный риск для здоровья населения. Власти Юйлиня должны отнестись к этому серьезно, потому что было бы очень неловко, если бы фестиваль собачьего мяса в Юйлине стал событием суперраспространения COVID-19»- цитирует Worldanimalnews активиста из провинции Гуанси Лян Цзя.

Согласно опросам в Юйлине большинство жителей, а именно 72%, не едят мясо собак. А два года назад Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая сделало официальное заявление о том, что собаки являются домашними животными, а не «домашним скотом» для еды. Тем не менее праздник пришелся многих по душе. И ежегодно весной возрастает количество краж домашних питомцев. Их воруют со дворов частных домов, автомобилей и магазинов, чтобы потом пустить на мясо. Счастливчик свое новое прозвище получил не случайно, спасти удается единиц.