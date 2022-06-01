В «Орленке» показали, как дышит наша планета

Все ребята выстроились в круг, держа в руках круглый флаг диаметром 15 метров с эмблемой международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учрежденной природоохранной службой, в виде красно-книжного белого мишки и медведицы. Двигаясь одновременно, ребята символически показали, как дышит планета. Во флешмобе приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Мероприятие провели во Всероссийском детском центре «Орленок» в поддержку сохранения окружающей среды «Дыхание Земли».

- От каждого из нас зависит то, каким воздухом мы дышим, в каком море купаемся и что едим, - сказала Светлана Радионова, обращаясь к участникам флешмоба. - Не оставайтесь равнодушными к бедам природы. Каждый из вас может стать настоящим супергероем и начать спасать природу, потому что экология – дело каждого. Вы знаете о нашем детском экологическом проекте, многие из вас принимают в нем активное участие, и именно поэтому вы здесь.

Нынешняя смена в «Орленке», которая продлится до 19 июня, собрала в лагере в том числе полсотни активных участников премии Росприроднадзора. Все они получили бесплатные путевки. Среди ребят есть суперактивисты, приславшие более 100 работ на конкурс и пригласившие к участию десятки друзей. А есть такие, как Борис Глушак из Санкт-Петербурга, который создал уникальные проекты - фотобиореактор «Каскад-1», позволяющий очищать воздух от вирусов и бактерий, и экобота, который может делать мониторинг водных бассейнов в труднопроходимых местах.

Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» глава Росприроднадзора инициировала в прошлом году. Главная задача проекта – популяризировать тему экологии и прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года 9 номинаций, семь из которых индивидуальные и две командные. В ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Заявки принимаются на сайте www.экологияделокаждого.рф.