Проверь себя: Стало известно, каких работников будут сокращать в ближайшие полгода

Если вы менеджер, не спешите посыпать голову канцелярскими принадлежностями. Есть шанс, что на дверь вам все-таки не укажут Фото: Shutterstock

«Тебе повезло, ты не такой, как все: ты работаешь в офисе!» - не скрывал зависти Сергей Шнуров в песне «Менеджер». Но, похоже, везение для многих представителей этой модной профессии может скоро закончиться и уютные офисы им придется покинуть. Ведь именно менеджеры по продажам сильнее других рискуют попасть под сокращение в ближайшие полгода. Также в зоне риска - секретари, дизайнеры, курьеры (подробнее см. «Только цифры»). Это выяснили специалисты Национального Рейтингового Агентства (НРА) и аналитического центра НАФИ, опросив 500 предпринимателей - собственников бизнеса, руководителей компаний и ИП.

Причина всех этих планов по «оптимизации» персонала понятна - кризис на пороге.

- Организации, сталкивающиеся с сокращением объема производства товаров и услуг, в первую очередь начинают экономить на обслуживающем персонале. Это административные работники, те, кто обеспечивает жизнедеятельность офиса, документооборот, - поясняет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Однако если вы менеджер, не спешите посыпать голову канцелярскими принадлежностями. Есть шанс, что на дверь вам все-таки не укажут.

По словам Александра Сафонова, под сокращение попадут в первую очередь менеждеры в торговых центрах, дилерских автоцентрах, магазинах продаж бытовой техники. А вот производственные компании, наоборот, будут набирать менеджеров по продажам в штат. Их главная задача сейчас - найти как можно больше покупателей, чтобы бизнес оставался на плаву.

К тому же процесс избавления от работников в ближайшие полгода будет не таким быстрым, как в начале весны.

- Бизнес, начав эти процессы (увольнения сотрудников, – Ред.) в начале марта, в мае вышел на «плато». Масштабных сокращений в ближайшее время не ожидается, - уверена генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Каких работников будут сокращать в ближайшие полгода…

Должность и процент компаний, которые планируют сокращение таких сотрудников

Менеджеры по продажам - 17%

Секретари - 15%

Курьеры - 15%

Сотрудники отдела административно-хозяйственного обеспечения - 15%

Дизайнеры - 13%

HR-специалисты - 13%

…и каких нанимать

Должность и процент компаний, которые планируют набирать таких сотрудников

Рабочие - 18%

Инженеры - 18%

Технологи - 18%

Маркетологи - 16%

Продуктологи - 16%

Аналитики - 16%

Айтишники - 14%

Специалисты по логистике - 12%

По данным НАФИ за май 2022 года. Опрошено 500 предпринимателей