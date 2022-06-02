«Не надо себя успокаивать - угроза реальна»: российские ученые оценили новые данные об оспе обезьян

По последним данным на утро среды, 1 июня, во всем мире заболели оспой обезьян 604 человека. Фото: REUTERS

По последним данным на утро среды, 1 июня, во всем мире заболели оспой обезьян 604 человека. Это, конечно, не миллионы, как при ковиде, но не отпускает мысль: лиха беда начало. Вот и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил накануне: «Нет уверенности, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать». Европейские страны начинают вводить тестирование на малознакомый человечеству вирус. А Франция заявила о вакцинации от оспы для контактных лиц.

Что удалось выяснить о болезни за последнее время? Насколько велика угроза новой эпидемии в свете последних данных? И что будет предприниматься в нашей стране? На вопросы журналистов ответили ведущие российские вирусологи и эпидемиологи.

НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ

- Не надо себя успокаивать - угроза реальна, - начал с предупреждения доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. - Нынешняя вспышка радикально отличается от того, что было до сих пор. Раньше заболевали люди, которые приехали из Африки, где контактировали с зараженными животными. Либо с инфицированными африканскими зверьками, которых завезли в Европу и США. То есть это была типичная передача вируса от животного к человеку.

«Сейчас мы впервые видим довольно успешное распространение вируса среди людей. Это очень тревожно. Новые случаи наблюдаются в основном среди мужчин нетрадиционной ориентации. А мы знаем, что они зачастую имеют много случайных партнеров. Очаги уже возникли в нескольких странах», - напомнил Чумаков.

Словом, вирус точно приобрел способность распространяться среди людей. И чем больше будет передач от одного человека к другому, тем выше вероятность, что возбудитель инфекции все лучше и лучше станет адаптироваться к нашему организму. А значит, растет риск повышения заразности обезьяньей оспы, отмечает ученый. И это, в свою очередь, будет дальше ускорять распространение болезни.

- В России сейчас случаев оспы обезьян не зарегистрировано. Но риск завоза никто не отменял. Поэтому Роспотребнадзор усилил санитарно-защитные меры, - рассказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. - Пассажирам самолетов, прилетающих в нашу страну, измеряют температуру на борту, а также в залах прилета. Плюс мы анкетируем прибывших. Фактически это те же меры, которые были при коронавирусе.

При этом в Роспотребнадзоре сегодня риск развития эпидемии обезьяньей оспы считают крайне низким, заявила Пшеничная. «Этот вирус не распространяется так быстро, как возбудитель COVID-19. Пути его передачи позволяют сейчас контролировать и сдерживать инфекцию», - отметила замдиректора НИИ эпидемиологии. Но признала: случиться может всякое, поэтому, безусловно, эпидслужбам нужно быть начеку.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ

- Пока люди заражаются обезьяньей оспой друг от друга только при длительном тесном контакте (поцелуи, объятия, общая посуда. - Ред.), - говорит Петр Чумаков. - Но велика вероятность, что чем дальше, тем легче будет передаваться адаптированный вирус. В частности, воздушно-капельным путем.

Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн придерживается другого мнения об опасности новой напасти.

- Вирус передается слабо, потому что для развития болезни нужна очень большая доза. А для этого требуется очень длительный контакт лицом к лицу, - сообщил вирусолог. - Также есть контактный путь. Если у больного появились высыпания на коже, можно заразиться при соприкосновении (но оно, опять же, должно быть неоднократным. - Ред.).

Кстати, до сих пор так и не доказана передача вируса оспы обезьян через сперму и выделения влагалища. Так что половой путь по-прежнему под вопросом, подчеркнул ученый. Вообще же, по словам профессора Альтштейна, на примерах других звериных вирусов была замечена закономерность ослабления патогенности. То есть, чем больше возбудитель инфекции передается между людьми, тем менее тяжелой становится болезнь. Так, в частности, от высоколетальной «дельты» мы пришли к менее «кровожадному» омикрон-штамму коронавируса.

Вирус передается слабо, потому что для развития болезни нужна очень большая доза. А для этого требуется очень длительный контакт лицом к лицу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ОТ ВЕТРЯНКИ И ГЕРПЕСА

Как не перепутать оспу обезьян с другими заболеваниями - скажем, герпетическими инфекциями, включая ветрянку (у вируса герпеса много разновидностей)? Ведь при всех этих болезнях нередко возникают высыпания.

- Сыпь при оспе обезьян имеет характерные особенности, - пояснила Наталья Пшеничная. - Во-первых, в подавляющем большинстве случаев ей предшествует лимфаденопатия (то есть увеличение лимфатических узлов. - Ред.). Во-вторых, сыпь появляется в первую очередь на ладонях и подошвах, это основной отличительный признак.

Словом, наши врачи с большой вероятностью смогут диагностировать оспу обезьян даже по клинической картине (то есть по внешним симптомам), считает эксперт. Но и лабораторная диагностика тоже наготове. Специалисты Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали специальную тест-систему, напомнила Пшеничная. Если в России появится пациент с подозрением на «обезьяний вирус», то его биоматериал для анализа отправят прямо в «Вектор», уточнила эксперт. Распространять тест-систему в другие лаборатории нет необходимости, поскольку случаев завоза оспы у нас на сегодня нет.

НА ЗАМЕТКУ

Кто в группе риска

На сегодня большинство заболевших - мужчины-гомосексуалисты. Однако не стоит думать, что инфекция не выйдет за пределы их круга, предупреждают эксперты. «В Арабских Эмиратах, к примеру, диагностирована оспа обезьян у женщины, приехавшей из Африки», - рассказала профессор Пшеничная.

По мнению медиков в группе риска более тяжелого течения заболевания:

- дети,

- беременные женщины,

- люди с ослабленным иммунитетом: ВИЧ, другими иммунодефицитными состояниями, онкопациенты, проходящие химиотерапию.

ВОПРОС В ТЕМУ

Почему очередная звериная инфекция «выстрелила» именно сейчас?

Не прошло и трех лет с появления коронавируса, как человечество столкнулось с новым пугающим зоонозом. То есть инфекцией, перескочившей к людям от животных. При этом ученые с тревогой наблюдают за еще одним потенциальным возбудителем пандемий - птичьим гриппом H5N1. Сейчас он набирает небывалые обороты среди диких, домашних птиц и тоже грозит перекинуться к людям. Почему так происходит?

- Идет активное вторжение человека в дикую природу. И это неизбежно повышает шансы преодоления инфекциями межвидового барьера. То есть возбудители «экзотических» заболеваний все чаще и активнее передаются к людям от животных. А затем начинают адаптироваться для выживания и распространения среди нас с вами. Поэтому нужно быть осторожнее с дикой природой, - призывает профессор Пшеничная.