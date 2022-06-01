Барановская пришла на премьеру военной драмы в игривом наряде

Юлия Барановская на премьере фильма «Своя война: Шторм в пустыне». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская в последние месяцы – частый гость кинопремьер. Ее ток-шоу «Мужское/Женское» временно отправили на каникулы. Освободившиеся вечера телеведущая проводит с пользой и знакомится с новинками отечественного кинопроката. А заодно выгуливает модные обновки. Скажем прямо, не всегда удачные. Например, минувшим вечером экс-супруга футболиста Андрея Аршавина выбрала весьма игривый наряд для премьеры военной драмы «Своя война: Шторм в пустыне».

Премьера режиссерского дебюта Алексея Чадова прошла в столичном киноцентре «Октябрь». Барановская позировала на красной дорожке в необычном платье с кожаным поясом-корсетом, покрой которого недвусмысленно намекал на нижнее белье с подвязками для чулок.

Телеведущая выбрала для просмотра военной драмы весьма игривый наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Туго затянутый корсаж приподнял и подчеркнул бюст телеведущей, покоящийся под складками шелка с мелким цветочным принтом. Свой образ Юлия дополнила крошечной сумочкой, замшевыми туфлями-лодочками и цепочкой с собственными инициалами.

На светских мероприятиях Барановская всегда появляется одна. Несмотря на слухи о том, что в ее личной жизни кипят страсти, телеведущая не спешит афишировать своих возлюбленных на публике. Последний роман звезды экрана и вовсе стал тайной за семью печатями. Говорят, именно из-за нее распался брак певца Григория Лепса. Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что исполнитель хита «Рюмка водки на столе» развелся после 20-летнего брака именно из-за отношений с Барановской. Юлия эти сплетни не комментирует, предпочитая хранить молчание.

На светских мероприятиях Барановская всегда появляется одна. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В гражданском браке с Андреем Аршавиным телеведущая родила троих детей. Экс-супруга футболиста очень тяжело пережила развод. Однако сейчас, спустя годы, она осознала: все, что ни случается, - к лучшему. Юлия смогла реализоваться и построила успешную карьеру на телевидении. Если бы она по-прежнему жила с Андреем, то никогда не решилась бы на такой поступок. Поэтому теперь она искренне благодарна бывшему мужу за то, что он решил ее бросить.

- Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях, - рассказывала Барановская в одном из интервью.