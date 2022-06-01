Вдова Александра Абдулова впервые не пришла на кладбище к мужу в его день рождения

Леонид Ярмольник погладил камни, прикрепил высоко цветы и что-то шепнул Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

С того момента, как народный актер, Медведь из фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо», звезда «Ленкома» Александр Абдулов покинул эту землю, у его друзей и близких заведено: два раза в год - в дни рождения и смерти актера - встречаться на его могиле, чтобы вспомнить. И эта традиция уже много лет свято соблюдалась вплоть до нынешней весны. Даже поклонники усвоили, что все, кто любят Абдулова, собираются в »его дни» возле памятника актеру на Ваганьковском кладбище, что у центрального входа.

И в этом году в день рождения 29 мая возле надгробного памятника на могиле с раннего утра, несмотря на моросивший дождик, были поклонники. В местном храме отслужили панихиду, почтя память выдающегося артиста. Оказывается, в храме такая традиция: поминать Абдулова и других выдающихся людей, нашедших здесь последний приют. Например, 31 мая молебен отслужили по актеру Георгию Буркову ("О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж", "Ирония Судьбы или С легким паром!"). Эта инициатива не родных артистов, а самого кладбища. Причем, Ваганьковское, закрытое для новых захоронений, постепенно становится почти местом культуры столицы. Нередко люди даже просто так приходят сюда погулять, полюбопытствовать, отдохнуть, вспомнить выдающихся деятелей. Администрация погоста следит за чистотой и порядком. И специальные люди с самого открытия перемыли камни памятника Абдулову, приготовили вазы для цветов. И, действительно, благодарные поклонники весь день несли живые цветы к могиле любимого артиста, который не забыт.

Одним из первых пришел помянуть друга его партнер по сериалу Next Сергей Степанченко, поседевший, годы дают о себе знать, но узнаваемый и такой же улыбающийся. Не нарушил традицию навещать место упокоения актера и друг Леонид Ярмольник. Приблизился к памятнику, погладил камни со рвущимися словно в небо буквами Александр Абдулов, прикрепил высоко цветы, что-то шепнул… Ярмольник сторонился зевак, с друзьями Абдулова стоял в сторонке возле памятника актеру, тихо разговаривали. Косил под пенсионера, опираясь на зонтик, как на трость, и прохаживался, опустив голову, сгорбившись, чтобы не привлекать внимания.

Одним из первых пришел помянуть друга Сергей Степанченко Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

- Мы помним Сашу, любим, - сказала администратор театра. – Он всегда горел, и быстро сгорел. Таких больше нет...

- Почему-то не пришла вдова Абдулова Юлия? – спрашивали поклонники.

- Обычно она всегда приходила. Зимой на день смерти была здесь, вместе с Ларисой Долиной. Долина сейчас готовится к джазовому фестивалю, не смогла быть. Вдова Абдулова, говорят, в отъезде. Да, первый раз ее в день рождения Саши нет.

- Замуж снова она вышла?

- Нет. Кабы за кого – не хочет, зачем? Говорит, что после Саши Абдулова слишком высокая планка, до которой не дотягивает никто иной. Она занята воспитанием дочки Абдулова. Сейчас это ее цель. Замуж не собирается, не хочет. Может быть, потом… Почему к Саше в его день не пришла – видимо, не смогла, не судите строго… Дочка Абдулова выросла, 15 лет, стала красивой девушкой. Будет школу заканчивать. Очень похожа на маму Александра. Застенчивая, не хочет себя показывать. Вечер памяти Абдулова она как-то вела на сцене «Ленкома». Но что-то не привлекла ее актерская линия. Посещала актерскую студию, но бросила, не пошло. Не хочет становиться актрисой. Говорила, может быть, пойдет в режиссеры. У нее характер Саши, напористый. Не всем же детям актеров продолжать династию, иногда природа и отдыхает…

«У вдовы Абдулова Юлии теперь своя жизнь, ее сейчас нет в Москве, на отдыхе, - рассказала ее знакомая. – Ухажеры у нее появляются, но не задерживаются. Все-таки лучше Абдулова пока не нашла. Да и найти ли? Просто пока близкие друзья Абдулова, которые ей помогали финансово, в полном объеме собирались на его могиле, ей надо было держать марку - так сказать, встречать, соответствовать. А сейчас остались самые преданные, кто-то отсеялся. Да и день рождения выпал на воскресный день, у многих просто свои дела. У Юлии все в порядке, нет проблем. Она обеспеченный человек. Личную жизнь не хочет выносить на публику, живет тихо, скромно, не участвует ни в каких ток-шоу. Да и потом, раньше друзья актера так сказать наливали тем, кто хотел выпить за Александра Гавриловича на кладбище, а сейчас потихоньку эту благотворительность свернули…

Местные попрошайки в тот день зря ждали…

- Эх, хороший был Александр Гаврилович человек! – призывно говорит рядом некий мужчина. - В Сочи как он зажигал. Помню, в махровом халате по отелю ходил. И всех всегда угощал. Столько народу вокруг него кормилось. А теперь, смотрю, поубавилось в рядах его друзей, подзабыли? И вдова его с дочкой всегда сюда приходили с цветами. А сегодня первый раз пропустили его день. Что бы это значило?

Другие мужики подхватывают слезно-душевно: «Светлая память Александру Гавриловичу! Великий актер! Ну, помянули его, пойдем к Высоцкому».

«Да, это памятник Абдулову, кто ж его не знает!», – окликает женщина своего спутника и спрашивает у меня: «Не подскажете, где здесь могила Соньки Золотой Ручки?». Несколько раз меня спросили, где могила Есенина, а что к Соньке идут, удивляюсь…

«Памятник Абдулову издалека видно, хороший, достойный. Его Юля, вдова Александра, придумала. И камни везли на кораблях издалече, - грустит возле него миловидная женщина из администрации театра. - Смотрю, люди идут - Сашу помнят. Рак быстро его унес. Но он до последних дней верил в исцеление, боролся и говорил, что так не выйдет, что «отряд не заметил потерю бойца». В следующем году ему будет 70 лет. Вот к такой дате в театре вечер памяти организуем. Будет что-то более заметное… Ушли великие люди «Ленкома» – Олег Янковский, Абдулов, Караченцов, Броневой, всех помним. И сам вдохновитель Марк Анатольевич Захаров теперь с ними. Но театр продолжает держаться. У нас остались и Сашенька Збруев, Виктор Раков, Дмитрий Певцов, и молодая поросль поднимается…

… Поклонники подходили к могиле Абдулова, фотографировались, вспоминали его роли. Одних сменяли новые…. Весь день возле могилы и памятника Абдулову было оживлённо, и даже не было ощущения, что это кладбище, а просто некое место памяти и встречи. Помним любимого артиста.