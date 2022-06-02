"Подайте лимузин для 4-го А!": самые пафосные выпускные в России устраивают в честь окончания начальной школы

В Москве главная городская площадка празднования традиционно развернется в Парке Горького Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро попрощаются со школой девяти- и одиннадцатиклассники. А в конце мая выпускные прошли в садиках и 4-х классах. Последние, как оказалось, гуляют с особым размахом.

- У нас в школе самый веселый выпускной, самый долгий и самый пафосный – у четвероклассников. Мы их до утра не можем урезонить, - поделилась замдиректора гимназии «Корифей» (Екатеринбург) Мария Калужская в эфире «Радио «КП», будучи гостьей авторской программы Александра Милкуса «Родительский вопрос». - Вот там супер-пупер-платья у девочек - дороже, чем у одиннадцатиклассниц! После торжественной части едут за город или в ресторан, родители передают детей аниматорам и гуляют по полной. Спиртное, песни, игры, тамада.

Учителя из Москвы и других городов подтвердили: есть и у них такое. Все зависит от активности мам и пап, их сплоченности и умения договориться между собой. Ведь нередко вспыхивают конфликты из-за того, что одни хотят чего-то запоминающегося, а кто-то считает, что чаепития в классе с вручением грамот, как было в старые-добрые, вполне достаточно. Да и смета выпускного раздувается, когда в нее помимо нарядной одежды включают дополнительные радости вроде шариков, оформления зала, подарков, фотоальбома, видео праздника, аниматоров, шоу мыльных пузырей и прочих фокусников. Расходы на одного ребенка могут вырасти до 10-15 тысяч.

- У нас к выпускному готовились как к свадьбе, - поделилась Ксения из Подмосковья. - Недели три бушевали споры, какой фотоальбом делать. Потом решили, что классного часа с пирогами недостаточно, нужно что-то особенное. Рестораны уже все были забронированы, стали искать стрелялки. В итоге повезли детей через всю Москву на лазертаг, пришлось автобус нанимать, пиццу, сок заказывать…

- В родительском чате всерьез обсуждали заказ лимузина детям - покататься по городу и к кафе красиво подкатить. Лимузин! - возмутилась мама четвероклассника из Москвы Мария. - Слава Богу, здравый смысл победил и дети отлично отдохнули в кафе с аниматорами. А в другом классе еще проще поступили: устроили своими силами пикник за городом.

Прокат лимузина на выпускной - ходовая услуга в столице. Хаммер на 25 мест обойдется примерно в 20 тысяч рублей (2 часа катания + трансфер). Не так уж и дорого в пересчете на каждого.

- Отдельно лимузины четвероклассникам редко заказывают, но как часть программы с квестами, аниматорами, дискотекой покупают активно, - рассказали в московском агентстве, занимающимся проведением выпускных. - В пандемийные годы было затишье, а сейчас, когда сняли ограничения, у нас аншлаги. Стоит программа от 3500 рублей с человека.

Почему именно окончание началки так широко отмечают? По мнению директора московской школы N1679 и папы четвероклассника Павла Северинца, в этот период родители максимально включены в жизнь класса, тесно общаются и часто даже дружат крепче, чем их дети. Клеят стенгазеты, устраивают детворе экскурсии, поездки. И вот это ощущение, что в пятом классе все будет иначе, подстегивает устроить незабываемый праздник. Кроме того, 9-10-летний ребенок еще мамин и папин и под их контролем, вот и хочется взрослым насладиться моментом. Потому и девочек наряжают как маленьких принцесс. Так что в первую очередь незабываемые выпускные родители устраивают для самих себя.

КСТАТИ

Одиннадцатиклассники стали практичнее

Согласно опросу, который провел в мае портал SuperJob, в 2022 году родители 11-классников потратят на выпускной 15000 рублей в среднем по стране. В Москве - порядка 19 000. Средний чек на платье - 14 500 рублей, на мужской костюм - 16 500 рублей. Ярмарки тщеславия а-ля 2000-е, когда на выпускные наряжались подороже и кутили так, чтобы другие обзавидовались, давно в прошлом.

- Отношение к празднику изменилось, - говорит Павел Северинец. - Родители считают, что лучше потратить деньги на отдых ребенка, оплатить ему стажировку, интересные курсы, путешествие.

- Многие выпускники придерживаются здорового образа жизни: правильное питание, спорт… - добавила Мария Калужская. - А если кто-то и балуется спиртным, общее настроение на выпускном такое, что максимум все поднимают символический бокал шампанского.

В Москве главная городская площадка празднования традиционно развернется в Парке Горького. Выпускников организованно привозят сюда из школ после торжественной части и вручения аттестатов, а потом отвозят обратно в школу. Все под контролем, с охраной, спиртное запрещено. В некоторых школах никуда не ездят и празднуют до утра в родных стенах: с концертом, фуршетом, дискотекой, встречей рассвета. Немало и таких, кто устраивает праздник на коммерческих площадках - арендуют теплоходы, рестораны, лимузины.