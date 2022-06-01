В День защиты детей Росприроднадзор открыл в «Орленке» экологический класс

Казалось бы, экологическая наука и летние каникулы несовместимы. Но во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орлёнок» так не считают. Первый день лета здесь начался с презентации экологического класса с уникальной лабораторией для исследований, аэропонной и многоярусной гидропонной установками. Его создали при поддержке ПАО «Полюс». Мероприятие прошло в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

- Вы знаете о нашем детском экологическом проекте «Экология – дело каждого» - сказала ребятам на открытии глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - И многие в нем участвуете. Присылаете свои работы. То, что вы здесь – ваша заслуга. Активность и неравнодушие к природе дали вам билет сюда – в «Орленок». Кто-то из вас прислал больше сотни работ, а многие привели в проект своих друзей. И когда таких болеющих за сохранение моря, воздуха, земли станет больше, чем тех, кто думает, что я могу сделать, вместе мы сможем сделать планету чище и здоровее.

Встречу с орлятами руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования официально назвали уроком. Но на самом деле, это было живое общение, во время которого Светлана Радионова пыталась донести до каждого единственную мысль: экология – дело каждого. Если происходит экологическая катастрофа, то страдают все – люди, животные, природа.

- Когда происходит экологическая катастрофа, например, прорывает нефтяную трубу в море, Росприроднадзор подобно службе скорой помощи выезжает на место, чтобы остановить уничтожение природы – купировать боль, – рассказала Светлана Радионова.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЭКОКЛАСС?

Во-первых, для углубленного изучения ребятами биологии и химии. Во-вторых, для проведения исследовательских работ.

Для этих целей здесь установлено новое современное оборудование:

- стеллаж для проращивания семян и выращивания рассады многолетних и однолетних цветов, для разведения плодовоовощной продукции в зимне-осенний период.

- аэропонная установка – пропагатор для черенкования комнатных и декоративных плодово-ягодных растений, а также многоярусная гидропонная система для выращивания зелёных насаждений и оборудование для организации проектной и исследовательской работы.

По мнению, заместителя генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустама Романенкова, открытие экокласса – очень своевременное решение. Углубленное изучение биологии поможет ребятам лучше понять не только, как сохранить природу, но и почему это важно делать.

СПРАВКА «КП»

Главная миссия проекта «Экология – дело каждого» – вовлечь детей и подростков в тему сохранения окружающей среды и бережного отношения к природе. В экоклассе «Орленка» будут обучаться как дети из профильных экологические смен, в том числе активные участники премии Росприроднадзора, так и ребята из других отрядов. Принять участие в проекте могут все желающие от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте https://экологияделокаждого.рф.