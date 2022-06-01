Отечественные авиакомпании заплатят за импортные лайнеры в рублях: Пустят ли теперь российские самолеты в Европу и США

Сотни самолетов, на которых летают российские авиакомпании, им не принадлежат Фото: Мария ЛЕНЦ

НИ КОНТАКТОВ, НИ КОНТРАКТОВ

Российский авиапарк примерно на 80% состоит из импортных самолетов. Наши люди в булочную на такси, конечно, не ездят, зато по стране и за рубеж до сих пор летают в основном на американских Boeing и европейских Airbus. Санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине, наложили запрет на поставку в нашу страну самолетов и запчастей к ним. Кроме того, не разрешается теперь проводить техобслуживание этих судов и вообще вести с российскими авиакомпаниями какой бы то ни было бизнес.

А вдобавок ко всем этим проблемам есть еще одна: сотни самолетов, на которых летают российские авиакомпании, им не принадлежат. Наши перевозчики взяли их в аренду у лизинговых компаний и регулярно платят за их использование арендную плату. Этакий пункт проката в глобальном масштабе. Размер выплат зависит от модели и возраста самолета (обычно речь идет о $200-300 тысячах в месяц). При этом в большинстве своем лизинговые компании - зарубежные. Схема эта действует во всем мире, и никто не видел в ней никакой опасности (хотя, Ванга, возможно, что-то об этом и говорила). Пока не наступило 24 февраля.

Чтобы выполнить предписания своих правительств, лизинговые компании из недружественных стран вознамерились забрать у российских авиаперевозчиков свои самолеты в срок до 28 марта, разорвав действующие контракты. Но не тут-то было. Российские власти решили, что будут регистрировать самолеты в России и возвращать их владельцам только по решению специальной комиссии. В результате сотни арендованных лайнеров остались в нашей стране, правда, выполняют они теперь только внутренние рейсы — попади они на Запад, наверняка будут арестованы, как это уже случилось с несколькими самолетами.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Но стало известно, что российские авиакомпании (среди них «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airline и другие крупные перевозчики) начали открывать в банках специальные рублевые счета типа «С». Создание таких счетов было предусмотрено указом президента от 5 марта 2022 года. Согласно документу, российские авиакомпании могут осуществлять лизинговые платежи в рублях по курсу ЦБ на день платежа. А 14 марта Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности.

Будут ли такие рублевые выплаты правомочными? Согласятся ли зарубежные компании получать за самолеты, которые они требуют вернуть назад, платежи по разорванным лизинговым договорам, да еще и в рублях?

- Любая схема взаиморасчетов оговаривается в контракте, и если по договору допускается оплата в рублях, то тогда все в порядке. Но международные договоры обычно заключаются в долларах или евро, и если наши компании при этом пытаются расплатиться в российской валюте, это можно трактовать как нарушение условий контракта, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Хотя если бы это происходило без конфликтов и по взаимной договоренности, было бы вполне допустимо. Сейчас вообще такая тенденция, что мы просим за все расплачиваться в рублях. Но иностранные компании воспринимают это по-разному, кто-то соглашается, а кто-то нет. Лизинговые компании могут пойти на принцип и отказаться от такой схемы. В любом случае, эта ситуация чревата репутационными потерями для наших авиакомпаний. И, вероятно, будут иски, поданные лизинговыми или страховыми компаниями в судебные инстанции. Хотя любые прогнозы строить трудно: то, что сейчас происходит, — ситуация беспрецедентная, ничего подобного в нашей истории не было.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эти деньги пригодятся в судах

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:

- После отказа России вернуть самолеты лизингодатели начали обращаться в страховые компании и требовать, чтобы утрату воздушных судов признали страховым случаем. А значит, выплатили страховку. Страховщики наверняка пойдут в суды и попытаются привлечь к ответственности наши авиакомпании. И вот здесь нужно иметь внятные позиции. С этим, думаю, и связана идея предложить лизинговым компаниям получить платежи по договорам лизинга в рублях.

Почему рубли — тоже понятно. Основная выручка наших авиакомпаний исчисляется в рублях. И сейчас уже не важно, какая именно валюта была предусмотрена в лизинговых договорах - они все равно разорваны. В любом случае, в бухгалтерских отчетностях авиакомпаний заложена определенная стоимость владения воздушными судами, эти деньги должны куда-то поступать, и вот теперь они будут аккумулироваться на этих счетах. И если страховые компании сумеют по суду привлечь российские авиакомпании к ответственности и потребуют возмещения понесенных расходов, то теперь есть понимание, из каких источников можно будет заплатить страховщикам, если до этого дойдет дело.

Но все это никак не повлияет на возможность импортных самолетов, попавших под санкции, летать за рубеж. Поэтому основная ставка сейчас должна быть сделана на замещение иностранных самолетов отечественными. (О планах российских авиастроителей на ближайшие годы читайте в нашем материале «Самолет, как у президента: что известно про Ил-96, который способен заменить Boeing и Airbus» www.kp.ru/daily/27399/4595816, - Ред.).

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